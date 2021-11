Scopri Xiaomi 3life, il robottino speaker da meno di 16€!

Usciamo un attimo dal Black Friday, senza però scavalcare il mondo delle offerte, perché vogliamo segnalarvi un prodotto molto particolare, facente parte delle genialate di Xiaomi. Parliamo di un altoparlante bluetooth a forma di robot e dalle funzionalità uniche, acquistabile ora su AliExpress a meno di 16€, a seguito di uno sconto del 36% che ne ha ridotto il prezzo di circa 7€, non pochi per un prodotto dal costo già irrisorio.

Come detto, l’offerta riguarda un piccolo altoparlante bluetooth, il cui prezzo di 23,70€ scende ora a soli 15,17€. Un’occasione imperdibile per coloro che cercano innanzitutto un dispositivo bizzarro che non si limiti solamente alla riproduzione dei file musicali via bluetooth, ma anche per chi cerca un dispositivo in grado di permettervi di fare altro. Questo altoparlante bluetooth, infatti, si contraddistingue per la presenza di un microfono integrato, oltre ovviamente per la sua forma robotica, che vi consentirà di effettuare chiamate in vivavoce, la cui qualità non è affatto male se consideriamo le dimensioni di pochi centimetri. Inoltre, pesa meno di 100 grammi e questo vi darà modo di spostarlo con estrema facilità.

Come anticipato, se non ci si aspetta una potenza audio tipica dei grandi altoparlanti, la qualità audio saprà stupirvi e in qualche modo riuscirà a creare persino un effetto surround a 360°. Un altro aspetto che permette a questo piccolo altoparlante bluetooth di essere unico è la possibilità di scattare foto da remoto, collegando il vostro smartphone o tablet tramite bluetooth e premere il pulsante situato nella parte frontale del dispositivo. Una funzione che può rivelarsi utile in svariate situazioni, come ad esempio quando dovete scattare una foto a distanza di voi stessi ma non c’è nessuno in quel momento che ve la può fare.

Inoltre, grazie allo stesso pulsante, potrete rispondere alle chiamate senza prendere lo smartphone, a patto che i due dispositivi siano collegati via bluetooth. A tal proposito, la versione del noto collegamento senza fili è la 5.0, quindi avrete una portata di connessione molto elevata.

Insomma, un prodotto da non lasciarsi sfuggire a questo prezzo, anche perché può essere anche un’ottima idea regalo in vista delle festività natalizie. Detto ciò, vi ricordiamo che è possibile iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Non dimenticate di seguirci per ulteriori opportunità di risparmio legate al Black Friday 2021. Buon divertimento!

