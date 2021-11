Scrivania da ufficio | Le migliori del 2021

Negli ultimi anni è diventato sempre più fondamentale possedere una scrivania da ufficio nella propria abitazione, soprattutto per tutti coloro che lavorano da remoto in smart working oppure per tutti gli studenti universitari. Le scrivanie sono un ottimo strumento non solo per contenere tutti gli oggeti utili al proprio lavoro, ma permette anche di organizzare documenti, libri e molto altro ancora.

Chiaramente, le migliori scrivanie devono possedere delle ottime specifiche tecniche, ma devono anche essere realizzate con materiali di qualità, perché hanno il dovere di garantire una durabilità parecchio elevata. In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di proporvi una rassegna delle migliori scrivanie attualmente in circolazione, partendo dalle soluzioni economiche per arrivare a quelle top di gamma.

Le migliori scrivanie da ufficio

Scrivania Movian

Iniziamo la guida in questione con un prodotto economico, in particolare la scrivania da ufficio di Movian, un’azienda che opera da anni in questo settore, che vende i suoi prodotti attraverso il marketplace di Amazon. Possiede, innanzitutto, delle dimensioni pari a 56 x 110 x 73 cm, e dunque può adattarsi a qualsiasi contesto abitativo. I suoi pannelli melaminici vantano una finitura bianca e dallo stile minimalista, per poter essere abbinata con qualsiasi altro mobilio. Tra i suoi punti di forza troviamo anche un imballaggio semplice e due anni di garanzia, direttamente dal produttore.

Scrivania Homfastyle

Come secondo prodotto di questa guida troviamo la scrivania realizzata da Homfastyle. Grazie al suo rivestimento in resina melaminica, questo articolo è resistente ai graffi e all’attrito, oltre ad essere pienamente impermeabile e durevole nel tempo. Rappresenta anche una soluzione salvaspazio, poiché le sue dimensioni sono di 108 x 48 x 76,5 centimetri, ideali per essere compatibili con tutte le abitazioni, soprattutto in contesti dove non c’è tanto spazio. Vanta anche due cassetti e un foro per poter realizzare un buon cable management. Infine, l’installazione è semplice e veloce.

Scrivania Levira

A chi desidera acquistare una scrivania minimalista consigliamo la scrivaniada ufficio Levira, che rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro che lavorano a casa in smart working. Vanta delle dimensioni molto compatte, vale a dire 100 cm (larghezza) x 60 cm (profondità) x 74 cm (altezza). Per quanto concerne la sua struttura, il ripiano è realizzato in melaminico con uno spessore 19 mm, mentre le gambe e gli altri componenti in metallo. Questa scrivania è stata progettata per dare un tocco di eleganza alla propria abitazione.

Scrivania angolare Sogesfurniture

Qualora desideriate una soluzione che riesca a adattarsi ad un angolo, vi suggeriamo invece la scrivania angolare di Sogesfurniture. È interamente in legno, in particolare il pannello vanta una finitura lucida, mentre la sua struttura è realizzata in metallo per poter resistere a grosse tensioni, oltre ad avere una protezione contro la ruggine e la corrosione. Possiede delle dimensioni tutto sommato ridotte, ovvero 150 + 150 x 55 x 76 centimetri ed un peso di circa 27,5 kg. Con il suo design a forma di “L” può ospitare due desktop per scrivere, lavorare e giocare. Non manca il servizio di assistenza dedicato dal produttore, nel caso in cui ci fossero problematiche legate all’installazione.

Scrivania Homcom

Come ultimo prodotto vi consigliamo di dare uno sguardo alla scrivania da ufficio commercializzata da Homcom, una realtà ormai conosciutissima nel marketplace di Amazon e nel web, poiché è in grado di realizzare ottimi prodotti con un rapporto qualità/prezzo impeccabile. Grazie al suo design semplice e moderno, si adatta a qualsiasi arredamento di casa, e permette di posizionare diversi device come computer, monitor, altoparlanti, stampanti e tanto altro ancora. Inoltre, è dotato di un cassetto estraibile per tastiera con guida metallica, un piccolo fattore mai da sottovalutare, visto che sono ben pochi i prodotti che ne possiedono una.

Come scegliere la scrivania da ufficio?

Dopo aver dato uno sguardo alle migliori scrivanie da ufficio del mercato, andiamo a analizzare le caratteristiche da considerare in un prodotto del genere, che vi elencheremo di seguito per fare maggiore chiarezza:

Materiali

Dimensioni

Struttura

Design e installazione

Rapporto qualità/prezzo

Materiali

Il primo fattore è senza ombra di dubbio la qualità dei materiali. I migliori prodotti, d’altronde, sono realizzati seguendo uno standard abbastanza ferrato, che gli consente di ottenere una resistenza maggiore e dunque una durabilità più estesa nel tempo. Esistono vari materiali, ma consigliamo sempre legno per quanto concerne il piano d’appoggio, mentre il metallo per la struttura portante.

Il legno è sicuramente quello più utilizzato, ma di recente si stanno sempre più espandendo le scrivanie da ufficio in vetro. Quest’ultime vantano come pregio l’eleganze e il design minimalista, ma d’altro canto catturano più facilmente le impronte e dunque tendono ad essere più sporche del normale.

Chiaramente, consigliamo di tenere in considerazione il rapporto qualità/prezzo. Maggiore è il prezzo di vendita, maggiore sarà (con ogni probabilità ndR) la qualità della struttura portante e degli altri componenti della scrivania.

Dimensioni

Come secondo fattore ci mettiamo le dimensioni. Rappresenta una caratteristica molto soggettiva, che varia in base alle esigenze di ognuno di noi, motivo per cui consigliamo di misurare per bene lo spazio su cui posizionerete la vostra postazione di lavoro prima di effettuare l’acquisto. Generalmente, possiamo consigliarvi delle dimensioni standard, che possono variare da 74 a 82 centimetri, in base alla larghezza e lunghezza di una stanza di modeste dimensioni. Oltre a ciò, è consigliabile valutare anche l’altezza, in base alla vostra oppure a quella della sedia, in modo tale da evitare possibili problematiche future.

Struttura

Dopo aver dato uno sguardo ai materiali e alle dimensioni, è doveroso spiegarvi un altro fattore, vale a dire la struttura. Un prodotto strutturato possiede un gran numero di cassetti e scompartimenti, per poter conservare o posizionare materiale da lavoro o componenti del proprio computer. Chiaramente dipende tutto dalla vostra configurazione: se possedere un PC Desktop è consigliabile l’acquisto di una porta-tastiera estraibile e diversi cassetti, mentre la configurazione diventerà snella se avete un portatile. Oltre a ciò, è consigliabile acquistare una scrivania con dei piedini, in quanto permette di tutelare quanto più possibile il pavimento da potenziali graffi e ammaccature della struttura portante della scrivania. Invece, qualora vi servisse un prodotto trasportabile, allora segnaliamo la presenza di modelli con delle rotelle, che ne facilitano appunto il trasporto da un punto all’altro della casa, senza necessariamente smontare la configurazione.

Altro aspetto molto importante, come abbiamo sottolineato implicitamente, è la dotazione di cassetti. Maggiore è il numero di cassetti, maggiore sarà la capacità della scrivania nel contenere oggetti. Ovviamente, se desiderate conservare documenti, consigliamo l’acquisto di un porta-documenti appropriato. Poi, ci sono alcuni modelli di scrivanie che possiedono un regolatore dell’altezza, che permette appunto di regolare l’altezza, indicato per le persone molto alte. Solitamente, le scrivanie regolabili vantano anche una manopola, ma ci sono anche quelle tradizionali con dei piedi smontabili.

Ci sono anche le scrivanie con possiedono due piani di lavoro, uno per la tastiera e uno per il monitor (facilmente arginabile acquistando un braccio per monitor). Oltre a ciò, vi segnaliamo in ultima battuta la presenza di modelli con delle mensole integrate o di autentiche mini-librerie. Questi due ultimi fattori aggirabili con l’acquisto di appositi prodotti per muro.

Design e installazione

Il design è un altro dei fattori più importanti per una scrivania da ufficio. Noi consigliamo quelli funzionali, poiché offrono anche un’installazione semplice e, soprattutto, veloce. Tendenzialmente, le scrivanie in legno sono quelle più difficili da assemblare, poiché possiedono giunti da incastrare manualmente, mentre quelle in acciaio sono semplici da installare. I prodotti realizzati in vetro, tuttavia, sono quelli più fragili e consigliamo di chiedere aiuto a qualche familiare/amico per il montaggio.

Rapporto qualità/prezzo

Come ultimo fattore ci mettiamo il rapporto qualità/prezzo poiché è assai difficile trovare un prodotto dalle ottime specifiche ad un prezzo concorrenziale. Consigliamo, in questo caso, di controllare bene le specifiche tecniche del prodotto prescelto, in quanto non conta il brand ma solo ed esclusivamente la qualità dei materiali in relazione al prezzo di vendita.

Grossomodo, esistono tre fasce di prezzo per le scrivanie da ufficio. Che vi elencheremo di seguito: