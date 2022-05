Se vi state guardando attorno alla ricerca di un’ottima sedia gaming dallo stile accattivante, abbiamo l’offerta giusta da suggerirvi: la sedia gaming Acer ENERGY-GC1100!

Presso il noto portale eBay, infatti, è attiva una vantaggiosissima offerta che vi permetterà di acquistare la sedia gaming Acer ENERGY-GC1100 ad un prezzo imbattibile: il prezzo di partenza di 349,99€ scenderà a 219,99€, cosicché avrete la possibilità di acquistarla con uno sconto di ben 130 euro!

Super ergonomica, questa sedia vi consentirà di godere di un maggiore comfort grazie al perfetto allineamento del bacino, delle spalle e della schiena. Dotata di un’ampia seduta in pelle sintetica da 54 x 54 cm, avrete un beneficio totale perché preserverete la vostra postura: grazie anche ad uno schienale reclinabile a 180° e a due un cuscini imbottiti, uno riposa-collo e uno per il supporto lombare (entrambi regolabili), potrete allungarvi e distendervi per momenti di maggior riposo.

Anche l’altezza è regolabile: tramite pistoni a gas di classe 4 avrete tutti i vantaggi del massimo comfort, venendo assecondati in tutte le vostre esigenze anche durante lunghe sessioni di gioco. Si tratta di un prodotto altamente resistente e che è in grado di supportare pesi fino a 150Kg, rivelandosi la giusta scelta se si punta ad un prodotto stabile e di lunga durata.

Con un design seducente, la sedia gaming Acer ENERGY-GC1100 diventerà la protagonista della vostra stanza con l’accensione delle luci a LED RGB, personalizzabili fino a 7 colori differenti! Una scia di luce correrà quindi lungo tutto il corpo dello schienale, rendendola una sedia unica nel suo genere.

Insomma, un prodotto di qualità, resistente e dalla grande comodità che saprà stupirvi con il suo design futuristico. Non ci resta quindi che rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto, prima che il prezzo torni quello d’origine!