Uno degli articoli più acquistati su Amazon sono le sedie da ufficio, indispensabili soprattutto se lavorate da casa. In occasione del Prime Day autunnale sono moltissimi gli sconti imperdibili in questa categoria, tra cui l’articolo che viene venduto di più in assoluto. La sedia da ufficio Songmics viene infatti venuta a soli 85,99€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originario di 119,99€. Un’offerta davvero da non perdere, considerando che l’articolo ha una media di 4 stelle e mezzo su quasi 17 mila recensioni.

La sedia Songmics, che si trova attualmente in offerta nella colorazione nera, è un prodotto stabile e affidabile, adatto sia per lo smartworking che per il gaming, per adulti e ragazzi. L’altezza della poltrona può essere infatti regolata con una leva posizionata nella parte sottostante alla seduta; al suo lato è presente anche una manopola che serve a rendere più o meno morbido lo spostamento dello schienale, che si può inclinare all’indietro per godere del massimo comfort. Non avrete dunque problemi a utilizzarla anche per tante ore di fila, e non vi ritroverete con il mal di schiena dopo una giornata di lavoro o un’intensa sessione di studio.

Anche la seduta contribuisce a rendere la sedia più comoda grazie a un‘imbottitura in spugna spessa, morbida e duratura, che però non si deforma facilmente con il peso del corpo. Infine, sono presenti dei braccioli, anch’essi imbottiti, per poter rilassare le braccia, e delle rotelle che permettono di spostarla facilmente senza doverla alzare.

Nonostante il suo aspetto elegante dato dalla copertura in pelle sintetica, la sedia da ufficio Songmics è facile da pulire: essendo impermeabile, vi basterà passare un panno per rimuovere eventuali macchie o asciugare i liquidi.

Insomma, la sedia da ufficio Songmics è un prodotto da non perdere assolutamente, e per questo vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Se non siete già abbonati ad Amazon Prime vi consigliamo dunque di farlo, altrimenti vi rimandiamo alla pagina dedicata al prodotto.

