SEGA Astro City Mini: dove acquistarla al miglior prezzo sul mercato

Per celebrare il proprio 60° anniversario SEGA lancerà sul mercato il prossimo 25 giugno la SEGA Astro City Mini, una bellissima e irresistibile versione in miniatura della storica e iconica arcade machine. Più piccola ma non per questo meno prestante: la SEGA Astro City Mini è infatti realizzata in resina ed è dotata di uno schermo LCD, un attacco HDMI e due porte USB. Al tutto si aggiunge infine ovviamente anche una grande carrellata di videogiochi.

Questi tutti giochi inclusi all’interno della SEGA Astro City Mini:

Alex Kidd The Lost Stars (with Stella)

Alien Storm

Alien Syndrome

Altered Beast

Arabian Fight

Bonanza Bros

Columns

Columns II

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Dark Edge

Dottori Kun (Dot Race)

Fantasy Zone

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe Revenge of Death Adder

My Hero

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Puzzle & Action Ichidant-R

Puzzle & Action Tant-R

Rad Mobile

Quartet 2

Scramble Spirits

Sega Ninja

Shadow Dancer

Shinobi

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Virtua Fighter

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III Monster Lair

La SEGA Astro City Mini pare quindi avere tutte le carte in regola per imporsi come un gadget irrinunciabile per qualsiasi amante dei videogiochi, nonché come un vero e proprio pezzo da collezione.

Potete fin da ora prenotare la SEGA Astro City Mini su Amazon a soli 143,39 euro. Sarà in ogni caso nostra cura tenere aggiornato questo articolo, per proporvi sempre quello che è il miglior prezzo sul mercato.

