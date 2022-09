Appassionati di gaming, collezionisti e retrogamer: attenzione! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile per il preorder una attesissima e nuova retro console, in arrivo sul mercato il prossimo 27 ottobre, e probabilmente destinata a diventare oggetto di culto e di un feroce collezionismo!

Al prezzo di 109,99€, infatti, è disponibile il preorder della splendida Sega Mega Drive Mini 2, ovvero la seconda edizione della mini console marchiata Sega, presto disponibile in una versione non solo fedelissima, per design, alla console originale, ma anche con un comparto titoli di primissimo piano che, ne siamo certi, farà la gioia dei tanti affezionati alla casa di Sonic.

Ma perché acquistare questa seconda edizione del Mega Drive Mini? Semplicemente perché, con questa uscita, Sega si propone con ben 60 nuovi giochi, permettendovi così di riscoprire una valanga di nuovi classici tra cui, udite udite anche diversi titoli originariamente disponibili solo grazie all’add-on MEGA-CD, originariamente creato da Sega per tentare di contrastare il sempre più probabile successo della prima PlayStation, e dei suoi giochi poligonali.

I titoli a disposizione sono addirittura 60, tra cui anche alcune chicche veramente introvabili e che, ne siamo certi, faranno la gioia dei molti collezionisti lì fuori che, appassionati i vecchi titoli, potranno così riscoprire tantissime vecchie perle della libreria Mega Drive, come Earthworm Jim 2, Ecco the Dolphin, Final Fight CD, Gain Ground, Populous, Shining Force CD, Sonic The Hedgehog CD e tantissimi altri!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al preorder, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!