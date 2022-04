Se siete alla ricerca di un valido paio di cuffie a un prezzo super scontato, sarete felici di sapere che su Amazon potrete acquistare il modello Sennheiser ‎HD 450SE al prezzo di soli 99,90€ invece di 199,99€. Lo store propone sempre promozioni super interessanti, ma oggi abbiamo deciso di menzionarvi queste cuffie a marchio Sennheiser in quanto non solo si tratta di un articolo tech di ottima fattura, ma anche di prodotto scontato del 50%.

Sennheiser sta plasmando il mondo dell’audio da ben 75 anni, con innovazione, stile e continua ricerca dell’eccellenza, insita nella cultura dell’azienda. Un vero e proprio affare che vi consigliamo caldamente di non perdere, fintanto che la promozione è ancora attiva e ci sono ancora scorte a disposizione!

Le Sennheiser ‎HD 450SE sono delle versatili cuffie wireless, pensate per assicurarvi un’esperienza audio eccezionale grazie a 3 caratteristiche tecniche fondamentali: qualità audio superiore, tecnologia Bluetooth avanzata e durata della batteria che tocca le 30 ore dopo un solo ciclo di ricarica, tramite cavo USB-C. Un altro elemento a favore del modello è indubbiamente la cancellazione attiva del rumore, che vi offre un suono accattivante senza alcuna distrazione esterna, anche in ambienti molto rumorosi.

Queste cuffie Sennheiser, sono state pensate e realizzate per offrire un’esperienza sonora superiore ai prodotti della stessa fascia di prezzo, grazie a profondi bassi dinamici e al supporto wireless di alta qualità dei codec, inclusi AAC e AptX. L’AptX Low Latency, invece, si occuperà costantemente della perfetta sincronia tra audio e azione, quando state guardando un video, un film o una serie. In più, tramite il pulsante Assistente Vocale potrete di interagire facilmente e rapidamente con Alexa, Siri e Google Assistant, mentre il design pieghevole, leggero e robusto vi permetterà di portarle ovunque, sia in borsa sia in uno zaino. Il tutto, ve loro ricordiamo, è in sconto del 50%!

Le cuffie che vi abbiamo citato sono solo una parte delle numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di offerte primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata su Amazon.

