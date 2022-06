Se siete alla ricerca di cosmetici e protezioni solari a un prezzo davvero super conveniente, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose promozioni attive da Sephora. Oltre alle promozioni presenti su Amazon, lo store ha appositamente creato un’intera sezione contenete le migliori offerte per in ambito makeup e skincare, con ribassi che vanno dal 20% al 40%!

I prodotti a vostra disposizione sono numerosissimi, potrete scegliere tra bronzer, blush e illuminanti del famoso brand Fenty Beauty di Rihanna, rossetti Yves Saint Laurent e box di cosmetici attentamente selezionati da Sephora. Trattandosi di sconti così interessanti, vi invitiamo a portare a casa i vostri articoli preferiti, prima che le unità a disposizione finiscano!

Foto generiche

Come vi abbiamo già detto, le proposte che aderiscono alla promozione sono davvero moltissime ma se state cercando una confezione ultra conveniente e perfetta per il periodo estivo vi consigliamo il set Beach On The Go disponibile a 29,90€ invece di 37,99€. Questa box contiene ben 62€ di cosmetici, protezioni e trattamenti sia per corpo e viso, sia per i vostri capelli.

Tra i 9 articoli presenti c’è l’ottimo balsamo corpo super idratante di Clarins, perfetto per nutrire la vostra cute in profondità dopo una lunga esposizione al sole. Si tratta di una lozione ideale per pelli secche e molto secche, in grado di garantirvi ben 48h di idratazione mentre elimina delicatamente le cellule morte responsabili della rugosità. Il suo punto forte è proprio il burro di karitè di cui è composto, un elemento noto proprio per le sue proprietà riparatrici.

Sempre all’interno della confezione, potrete trovare la Sunscreen Body Spray con SPF30 di Mimitika, uno spray leggero per proteggere il vostro corpo ma assicurarvi anche un’abbronzatura sana e omogenea. Il prodotto contiene un ingrediente naturalmente attivo che proviene dall’estratto di alghe e aumenta la produzione di melanina, garantendovi quindi un’abbronzatura più veloce, più intensa e duratura. Inoltre grazie alle proprietà antiossidanti della vitamina E, i radicali liberi vengono neutralizzati e l’invecchiamento precoce della pelle è ritardato.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Sephora dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!