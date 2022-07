Se siete alla ricerca di prodotti beauty perfetti per questo periodo di caldo intenso e afoso, vi consigliamo vivamente di non farvi scappare tutte le promozioni disponibili da Sephora, con sconti che toccano addirittura il 50%! Nella sezione apposita potrete trovare davvero di tutto in base alle vostre specifiche necessità, tra best seller luxury Yves Saint Laurent o Gucci e set di lozioni ideali per l’estate.

Sephora è una catena di profumerie fondata in Francia negli anni ’70, con oltre 750 punti vendita in 17 paesi del mondo e migliaia di brand a vostra disposizione: dai più giovanili e meno costosi, fino ai top di gamma per la cura del viso e del corpo. Per questo vi invitiamo a dare uno sguardo all’intera sezione in super sconto, prima che i prezzi di questi articoli salgano nuovamente!

Tra i cosmetici più convenienti, soprattutto ste state cercando una lozione in grado di combattere l’eccessiva produzione di sebo della vostra pelle, c’è indubbiamente il Detergente Viso Purificante e Levigante Sephora Collection a soli 5,90€ invece di 9,99€. Si tratta di uno dei best seller dell’azienda, ideale per migliorare drasticamente la natura oleosa di pelli miste/grasse, molto accentuata in questo periodo di temperature altissime. Il detergente in questione è formulato con il 96% di ingredienti di origine naturale ed è stato creato per donare un meraviglioso effetto opacizzante alla cute del vostro viso.

Questa straordinaria capacità è garantita dall’argilla bianca e dall’aloe vera contenute nel prodotto Sephora Collection. I due ingredienti non solo purificano il vostro viso ma, non meno importante, lo rendono morbido ed estremamente nutrito, riuscendo così ad eliminare impurità ed eccesso di sebo dopo pochissimi utilizzi. In più, il Detergente Viso Purificante e Levigante è dotato di un packaging eco-progettato, con un tubetto composto per il 62% di plastica ricavata da scarti della canna da zucchero. Altrettanto importante, il cosmetico appartiene all’ottima linea Good for Vegan, essendo privo di ingredienti di origine animale!

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere cosa c’è in sconto, in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Sephora dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

