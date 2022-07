Nel corso degli ultimi anni, soprattutto quando l’ampia scelta di piattaforme streaming con i loro immensi cataloghi era ancora in un futuro (che sembrava) lontano, le nostre serate erano scandite dagli appuntamenti fissi con la nuova puntata delle nostre serie TV preferite. Quale occasione migliore dei Prime Day 2022 per riscoprire il fascino dei supporti fisici e il piacere di ritrovare i personaggi che abbiamo amato e seguito senza aver bisogno di una connessione internet e di un PC?

Vediamo insieme una selezioni delle migliori offerte che Amazon ci mette a disposizione per portarci a casa i cofanetti delle serie TV più amate.

Friends – La Serie Completa – Edizione esclusiva Amazon

Friends narra le vicende di sei amici, alle soglie dei trent’anni nella New York degli anni novanta: le ragazze Rachel, Monica e Phoebe, e i ragazzi Joey, Chandler e Ross. Nonostante i loro caratteri completamente diversi, il gruppo è unito da una forte e solida amicizia, che permette loro di affrontare e superare assieme i piccoli e grandi problemi della vita di tutti i giorni. Il loro punto di ritrovo abituale è il Central Perk, una caffetteria nel Greenwich Village gestita dal timido Gunther, dove Rachel è cameriera e Phoebe, che normalmente lavora come massaggiatrice, si esibisce nel tempo libero come cantautrice di bizzarre canzoni nonsense. Ross è un promettente paleontologo, fresco di divorzio e desideroso di rimettersi in gioco in campo sentimentale, mentre sua sorella Monica è una eccellente cuoca, la quale presenta però varie manie legate all’ordine e alla pulizia che infastidiscono non poco chi le sta intorno. Completano il gruppo Chandler, un contabile con la passione per gli scherzi e le battute sarcastiche, e il suo coinquilino Joey, un giovane donnaiolo italoamericano deciso a intraprendere la carriera attoriale.

Il Trono Di Spade – La Serie Completa

Eddard Stark, lord di Grande Inverno, viene incaricato dal suo re e amico Robert Baratheon di recarsi ad Approdo del Re per ricoprire la carica di Primo Cavaliere del Re. La guerra fra i Sette Regni è però alle porte, a causa degli intrighi e delle mire al trono dei membri della nobile Casa Lannister. Jon Snow, figlio illegittimo di Eddard Stark, si arruola invece nei Guardiani della notte e si reca sulla Barriera, enorme muro di ghiaccio che separa il mondo degli uomini dalle ostili terre del Nord, da cui sta arrivando una minaccia terribile. Nel frattempo Daenerys Targaryen e il suo crudele fratello Viserys, ultimi superstiti della nobile Casa Targaryen regnante prima della rivolta dei Baratheon, cercano di ricostruire l’antico potere nelle selvagge terre al di là del mare.

Smalville Serie Completa

Tutto ha inizio in seguito alla catastrofica caduta di meteoriti contenenti un minerale radioattivo, la kryptonite, con cui molti abitanti di Smallville vengono contaminati dalle radiazioni presentando particolari mutazioni genetiche. Chloe Sullivan e Clark Kent, giornalisti in erba del liceo di Smallville, indagano su questi eventi inspiegabili fino a trovarsi più di una volta invischiati nei loschi piani di Lionel Luthor, padre di Lex, che non sembra avere particolari problemi a spingersi fino all’omicidio per tentare di nascondere i propri affari.

The Big Bang Theory, La Serie Completa

Una delle serie comedy più longeve ed amate della storia della TV americana, campione di ascolti. Tutte le 12 stagioni: 279 episodi originali andati in onda e 12 ore di extra per tutte le stagioni e un Bonus Disc con esclusivi inserti inediti. L’irresistibile storia dei geniali LEONARD, SHELDON, PENNY, HOWARD, RAJ, BERNADETTE e AMY racchiusa in un COFANETTO che riunisce le 12 AMATISSIME STAGIONI della Serie TV. La Serie ha ricevuto 243 NOMINATION a vari PREMI INTERNAZIONALI VINCENDONE 70, tra cui 10 EMMY e 1 GOLDEN GLOBE.

Una mamma per amica – Serie Completa

Immergiti nella magica atmosfera di Stars Hollow insieme alle ragazze Gilmore, in questo cofanetto che racchiude per la prima volta tutte le 7 stagioni di “Una Mamma Per Amica” + “Di Nuovo Insieme”. “Benvenuti nel New England”, per la precisione nella romanzesca Stars Hollow. Lorelai è direttrice dello storico Independence Inn, mamma di Rory e anche sua migliore amica, confidente e guida, decisa ad aiutarla a evitare gli errori che hanno accompagnato la sua adolescenza. Emily e Richard sono i genitori di sangue blu di Lorelai, un tempo tenuti a distanza, sono ora tornati nella sua vita… insieme ai problemi che in passato li avevano divisi.

Will and Grace – Coll. Compl.

Premiata sia dal pubblico sia dalla critica, Will & Grace è entrata nella cultura popolare per essere stata uno dei primi prodotti televisivi d’ambientazione prettamente gay. Ancora di più, è stata la prima serie capace di «normalizzare» la tematica sul piccolo schermo, ponendo dei personaggi dichiaratamente omosessuali a protagonisti e raccontandone le vicende senza ricorrere a vecchi stereotipi. La serie ha vinto 18 Primetime Emmy Awards su 83 candidature.

