Siete dei grandi appassionati di piante ed erbe aromatiche ma avete poco spazio a disposizione? Se vivete in un appartamento dove gli spazi sono ridotti ma non volete comunque rinunciare ad un piccolo angolo di verde abbiamo la soluzione giusta per voi: la serra iDOO!

iDOO è una serra idroponica che vi permetterà di coltivare in modo semplice posizionandola all’interno della vostra casa. Questo sistema di coltivazione indoor è offerto su Amazon al prezzo di 99,98€, contro i 139,99 del prezzo originale, ottenendo così uno sconto del 29%! Un prezioso giardino intelligente, pratico e facile da usare, che saprà regalare grandi soddisfazioni anche ai meno esperti di giardinaggio.

Questo giardino da interni è stato progettato con un sistema di circolazione Hydrophonic: l’acqua, che sostituisce il terreno, è soggetta ad un riciclo continuo. Le radici delle piantine sono sospese all’interno dell’acqua in movimento, assorbendola molto più rapidamente insieme alle sostanze nutritive e all’ossigeno, per una crescita più veloce ed efficace.

Un aspetto fondamentale che va considerato riguarda il sistema di illuminazione di cui è dotata, essendo uno dei fattori determinati che stimolano e rendono possibile la crescita sana delle piantine al suo interno. La serra iDOO è infatti progettata con luci LED a 23 Watt: questa qualità di luci agevola la fotosintesi delle piante, in quanto i fasci di luce sono distribuiti in modo uniforme e l’illuminazione è simile a quella naturale.

La serra è anche dotata di 2 modalità di crescita a luci LED: Modalità Vegetable e Modalità Flower&Fruit. Questo sistema di illuminazione variabile è stato pensato per soddisfare le esigenze di luce diversa delle due tipologie di coltivazioni, aiutandole ad assorbire più energia per sintetizzare la clorofilla per favorire la germinazione.

Proprio perché si tratta di un prodotto di qualità, la serra iDOO lavora con una pompa d’acqua e di ventilazione a basso rumore. Questo vi consentirà di poterla collocare anche in una stanza della casa in cui lavorate senza essere disturbati dal suo costante funzionamento. Inoltre la pompa e la ventola si accendono e spengono automaticamente, preservandole dal rischio di deterioramento ed evitando che le radici delle piantine marciscano a causa della scarsità di ossigeno.

Insomma, iDOO è il prodotto creato apposta per chi ha un grande amore per la natura ma può dedicare a questa attività solo un piccolo spazio. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo si trasformi!

