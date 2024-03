Prezzo PICCOLISSIMO su questo set costruzioni a tema Trono di Spade! Lo paghi soli 14€

Se siete fan di Game of Thrones non potete farvi scappare questo set Mattel Mega Construx dedicato a Il Trono di Spade, che ricrea uno dei momenti più iconici della saga raffigurando Jon Snow, il Re della Notte e un Estraneo. Il set è disponibile su Amazon a soli 14,99€, con uno sconto del 12% sul prezzo originale di 17,02€ e vi permette di rivivere le avventure di uno dei personaggi più famosi e amati dell'opera.

Set di costruzione Il Trono di Spade, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set è perfetto per tutti gli amanti del Trono di Spade e per i collezionisti, che vogliono aggiungerlo alla propria collezione di oggetti e memorabilia dedicati alla saga. Con una fedele riproduzione degli iconici personaggi Jon Snow, Il Re della Notte e un Estraneo, quest'opera da 176 pezzi rappresenta i costumi e l'aspetto dei personaggi come li abbiamo visti nella celebre serie TV, garantendo anche ore di divertimento nel ricreare una delle battaglie più memorabili della saga.

consigliato ai fan dai 16 anni in su, questo set soddisfa le esigenze di chi vuole un livello di dettaglio superiore a quelli delle normali costruzioni, nonché quelle degli appassionati della serie che vogliono un pezzo unico da aggiungere alla propria collezione. Il set si può combinare con altri della linea Mattel Mega Construx "Il Trono di Spade", quindi potete espanderlo creando scenari unici, o che riproducano fedelmente il mondo di Westeros.

Se quindi siete fan sfegatati del Trono di Spade, non fatevi sfuggire la possibilità di aggiungere questo set alla vostra collezione acquistandolo a un prezzo scontato: Amazon lo propone a soli 14,99€, con un piccolo sconto sul prezzo precedente di 17,02€.

Vedi offerta su Amazon