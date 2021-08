Set Lego: sconti fino al 20% da LaFeltrinelli!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte tecnologiche del giorno, vogliamo fare una piccola pausa dall’ordinaria programmazione con una nuova iniziativa rivolta agli appassionati dei gadget e del collezionismo. Infatti, LaFeltrinelli ha recentemente inaugurato una nuova ed interessante promozione su alcuni dei migliori set Lego appartenenti alle principali gamme del brand, con sconti che possono raggiungere la percentuale del 20%!

In questa nuova tornata di offerte ci sono moltissimi prodotti appartenenti alle migliori gamme di articoli targati Lego, che sapranno accontentare anche gli appassionati più esigenti che i neofiti del mattoncino. Tra questi, vi consigliamo di dare uno sguardo al set Lego New York City della linea Architecture (21028). Generalmente disponibile a 49,90€, potrete ora acquistarlo a 39,92€, a seguito di uno sconto del 20% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 10,00€.

Stiamo parlando di un prodotto che permetterà agli appassionati di catturare l’essenza architettonica di New York City, infatti questo set contiene l’iconico grattacielo Flatiron, il Chrysler Building, l’Empire State Building, l’One World Trade Center e la Statua della Libertà. Questi edifici, naturalmente, sono stati realizzati con gli stessi colori delle controparti originali, in modo tale da offrire un’esperienza di costruzione unica e gratificante.

Qualora vogliate ricreare una piccola città, vi suggeriamo di acquistare anche un set dedicato ad un treno passeggeri, in particolare il modello LEGO City (60197). Si tratta di un articolo acquistabile non più a 129,90€ ma bensì a 103,92€, grazie ad uno sconto del 20%. Tra le caratteristiche di questo divertente set, troviamo un locomotore motorizzato a dieci velocità, mentre la locomotiva è composta da una serie di cabine complete di tutti gli accessori (sedili e tavoli, ad esempio).

Insomma, due prodotti che rappresentano un vero investimento per tutti coloro che desiderano ampliare la propria collezione di set! Tuttavia, queste due offerte rappresentano soltanto la punta dell’iceberg delle tante attualmente disponibili su LaFeltrinelli, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo.

