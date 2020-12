Set pista di pattinaggio in omaggio da Lego Shop

Arriva il mese di dicembre, e con esso si rinnova la promozione Lego che prevede l’ottenimento di un set gratuito per acquisti che superano una certa soglia di prezzo. E così, dopo i recenti regali in occasione del Black Friday e del lancio del nuovo (e bellissimo) set dedicato al Colosseo, su Lego Store si comincia a respirare aria d’inverno e di feste, con l’arrivo del set gratuito “Pista di pattinaggio”, set in edizione limitata che nasconde al suo interno anche un intelligente meccanismo per simulare il movimento dei pattinatori.

Messo in produzione con il codice 40416, il set Pista di pattinaggio è composto da 304 pezzi e sarà disponibile fino ad esaurimento scorte, previo l’acquisto di una spesa superiore ai 150 euro. Comprensivo di due minifigure, rappresenta una vera e propria pista di pattinaggio su ghiaccio, con tanto di un piccolo diorama innevato di contorno.

Grazie ad un meccanismo a ghiera presente all’interno, ed attivabile facilmente dal lato del set, è dunque possibile far ruotare su di un perno centrale le due minifig, così che danzi sul ghiaccio e in cerchio proprio come due agili pattinatori. Ovviamente questo set, il cui valore è di circa 20 euro, non è acquistabile in alcun modo in versione stand alone, e richiede l’acquisto obbligatorio di qualsiasi prodotto Lego utile a superare la soglia dei 150 euro (anche più prodotti in un unico carrello), ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di affrettarvi subito, approfittandone per effettuare – magari – quelli che potrebbero essere i vostri primi regali di Natale.

Ovviamente non si tratta dell’unica promozione Lego disponibile ed anzi, al netto della chiusura dell’ultimo periodi di sconti, sullo store Lego si possono trovare ancora alcuni set in offerta, benché il loro numero sia però molto esiguo. Ovviamente lasciamo a voi la consultazione delle pagine del Lego Store per selezionare così i vostri acquisti tuttavia, prima di lasciarvi allo shopping, ci preme ancora una volta invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

