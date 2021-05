Settimana del bebé su Amazon: sconti fino al 47% sui prodotti per la prima infanzia

Come avete avuto modo di notare, la mattinata di questo inizio settimana è stata ricca di offerte interessanti e lo sarà anche questo pomeriggio grazie ad Amazon che, per l’intera settimana, offrirà i migliori prodotti per la prima infanzia a prezzi stracciati, con sconti che si avvicinano alla soglia del 50%. Essendo la promozione a tema prima infanzia, gli articoli che troverete in offerta sono passeggini, baby monitor e una serie di accessori utili sia a voi che per il bambino, tutti delle migliori marche come Peg Perego, Chicco e Foppapedretti.

Uno dei prodotti che riteniamo valga la pena di prendere in considerazione è il cuocipappa Philips Avent SCF883, un utensile multifunzione in grado di preparare ricette gustose e nutrienti per il proprio bambino, oggi acquistabile a soli 106,49€ invece di 199,90€. Piccolo e dal design moderno, la soluzione di Philips è capace di cuocere a vapore, frullare, scongelare e riscaldare, una serie di funzionalità che, di solito, si trovano in soluzioni separate.

Il Philips Avent SCF883, dunque, è una delle migliori soluzioni per chi vuole preparare la pappa al proprio piccolo nel modo più semplice possibile, a partire dall’omogeneizzata fino a quelle più consistenti. Inoltre, il motore da 400W garantirà sempre una preparazione rapida, mentre la particolare circolazione del vapore dal basso verso l’alto studiata da Philips vi assicurerà una cottura salutare, salvando la consistenza e i liquidi degli alimenti durante la fase di frollatura. Un modello, quindi, in grado di accompagnarvi durante la crescita del bambino e, ultimo ma non meno importante, facile da pulire.

Come capirete, siamo di fronte ad un’ottima occasione di risparmio anche se essa è comunque solo una delle offerte disponibili sul portale, tant’è che per scoprire tutte le altre offerte della promozione vi consigliamo di visitare la pagina dedicata o, se preferite, valutare la nostra selezione di prodotti personalizzati in calce. Qualora invece siate alla ricerca di ulteriori sconti, non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!