Settimana del caffè su Amazon: sconti imperdibili su cialde e non solo!

Mancano ancora diverse settimane al Black Friday, eppure in questi giorni proliferano un gran numero di iniziative, con opportunità di risparmio da non sottovalutare. Amazon, infatti, ha recentemente inaugurato la settimana del caffè, con sconti imperdibili su tantissimi articoli come cialde, capsule e confezioni di caffè macinato.

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi alcune che riteniamo essere le migliori in questo momento storico. In prima battuta, vogliamo suggerirvi la confezione di Pellini Espresso da 1000 grammi, che contiene al suo interno del buon caffè in grani, ora acquistabile a 8,18€ anziché 16,90€, grazie ad uno sconto del 52% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 8,72€.

Qualora possediate una macchina da caffè a capsule targata Nespresso, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla confezione di Caffè Borbone Respresso, che include cento capsule di miscela decaffeinata, ora disponibile al prezzo di 19,25€ al posto di 24,00€, grazie ad uno sconto del 20% che ne ha decurtato il prezzo di vendita di 4,75€.

In alternativa, Caffè Borbone propone anche una confezione di cento capsule di miscela oro per le macchine da caffè del marchio Lavazza A Modo Mio. Il prezzo di tale pacchetto è tendenzialmente di 24,00€, ma fino al prossimo 31 ottobre potrete acquistarlo a “soli” 18,69€, a seguito di uno sconto permanente del 22%, che taglia il prezzo consigliato di ben 5,31€.

La promozione in questione, come anticipato, comprende tantissimi altri prodotti, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare con i vostri occhi tutte le proposte di Amazon e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze o alla vostra macchina.

Nel frattempo, prima di lasciarvi al vostro acquisto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!