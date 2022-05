Nel caso foste alla ricerca di prodotti per curare il vostro spazio all’aperto, vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte ManoMano per la loro Settimana del fai da te, valide solo fino al 30 maggio! Potrete trovare un’intera sezione di attrezzi da scontare tramite uno dei 3 coupon disponibili, dal valore di 10€, 50€ e 120€.

Il codice DIYWEEK-10 potrà essere utilizzato su un totale minimo di 150,00€, DIYWEEK-50 su una spesa che non sia inferiore a 500,00€ e infine DIYWEEK-120 su acquisti che raggiungano almeno 1.000,00€! Vi basterà copiare e incollare il coupon giusto nel box dedicato, subito prima del pagamento, e poi dovrete solo aspettare che il totale scenda in autonomia. Un vero e proprio affare che vi consigliamo di cogliere al volo, fintato che la promozione è ancora attiva.

Sullo store ManoMano potrete trovare qualsiasi articolo per il fai da te e anche numerosi prodotti perfetti per arredare il vostro spazio all’aperto, da tagliaerba e avvitatori fino a piscine e barbecue! Per velocizzare le vostre ricerche, potrete navigare tramite le sottocategorie create dal sito stesso tra cui quella per mobili e armadi oppure accessori per grigliata e molto altro ancora.

Tra le numerose proposte aderenti alla promozione, una delle più vantaggiose è indubbiamente il decespugliatore Greencut GGT650X-9 disponibile al costo di 169,99€ invece di 399,99€, su cui potrete applicare un ulteriore ribasso grazie al codice DIYWEEK-10. Si tratta di un tagliaerba versatile, potente e super leggero, disegnato appositamente per chi cerca massima facilità d’uso e risultati impeccabili su erbacce e cespugli. È equipaggiata con un potente motore da 65cc e 4.9cv, dunque è l’ideale per la cura di superfici di circa 2.000 metri quadrati. Inoltre, dispone di un doppio filtro dell’aria che vi assicura una minore usura del motore e riduce drasticamente la manutenzione del prodotto.

In più, il comodo sistema di avviamento manuale Easy-start e di accensione elettronica CDI favoriscono una rapida attivazione del motore a freddo, mentre il sistema di bloccaggio vi garantisce sempre la massima sicurezza. Non meno importante, il doppio manubrio con impugnatura ergonomica lo rende molto più maneggevole rispetto ad altri articoli sul mercato, perfetto per lavorare comodamente anche su terreni scoscesi.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo alcuni dei tantissimi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina ManoMano dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon DIYWEEK-10, DIYWEEK-50 o DIYWEEK-120 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

