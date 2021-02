Settimana dell’igiene su Amazon: sconti su detergenti, saponi e non solo!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo che su Amazon è iniziata anche la settimana dell’igiene, con offerte su di una serie di articoli delle migliori marche che siamo soliti usare tutti i giorni, tra cui detergenti, antibatterici e disinfettanti, i quali probabilmente non sono mai costati così poco, visto che gli sconti arrivano a superare, in alcuni casi, anche il 40%. Oltretutto, considerata l’importanza dell’igiene ai tempi d’oggi, potrebbe senz’altro rivelarsi un modo intelligente per munirsi di tanti ottimi prodotti a prezzi davvero molto convenienti.

Un esempio potrebbe essere il Citrosil Home Protection, proposto nella confezione da 12 pezzi da 300 ml a soli 28,99€ invece di 49,90€. Un’ottima occasione per dotarsi di un disinfettante adatto anche per superfici difficili da lavare e in grado di non lasciare alcun tipo di macchie, cosi come l’igienizzante per le mani Kleenex Proactive Care, un prodotto di grande qualità proposto nella confezione da 16 a soli 15,99€.

Non è finita qui, perché questa potrebbe essere un’ottima occasione anche per munirsi delle comode salviette Kleenex, la cui confezione da ben 20 pacchi vi verrà a costare solamente 18,99€ invece di 32,99€. Comode e pronte all’uso, con questa soluzione potrete pulirvi le mani e igienizzarvi in tutte le occasioni, avendo la certezza di pulirvi con prodotti 100% naturali.

Insomma, Amazon vi permette di dotarvi dei migliori prodotti per tenersi lontano da ogni forma di batterio a cifre veramente irrisorie, prodotti che vi invitiamo a visitare sulla pagina dedicata in modo da scegliere quelli che più soddisfano le vostre esigenze. Anche in questo caso, prima di chiudere, vogliamo ricordarvi che, se siete alla ricerca di altre offerte come queste, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

