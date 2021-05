Sharkoon: tastiere, mouse e altro in sconto su AK Informatica

Il noto rivenditore di componenti hardware AK Informatica, ha deciso di inaugurare una nuova tornata di sconti su tantissimi prodotti del marchio Sharkoon, in particolar modo su tastiere, mouse e tanto altro ancora, con tagli di prezzi davvero interessanti. La promozione, stando a quanto specificato dal portale, terminerà il prossimo 28 maggio, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere l’opportunità di acquistare prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La lista degli articoli in promozione è piuttosto ampia, tuttavia vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta dedicata alla tastiera meccanica Sharkoon Skiller SGK30, disponibile attualmente a 32,90€ anziché 37,90€, grazie ad un piccolo taglio di 5€ sul prezzo di listino. Sebbene lo sconto applicato non sia particolarmente generoso, questa tastiera saprà accontentarvi con caratteristiche tecniche di livello, a partire dai suoi switch blue integrati.

La Skiller SGK30, inoltre, presenta un sistema di illuminazione RGB integrata, che fornisce effetti spettacolari e possono anche essere regolati – secondo le proprie preferenze – grazie ad una varietà di opzioni di impostazione, mediante il software proprietario. Inoltre, grazie a una velocità di polling massima di 1000 Hz, questo prodotto è perfettamente adatto a tutti quei giocatori che apprezzano dispositivi di input altamente reattivi, in particolar modo gli appassionati degli sparatutto oppure dei MOBA.

Questa tastiera garantisce una durabilità senza precedente, ed è già pronta per numerose sessioni di gioco. Difatti, è stata forgiata per assicurare prestazioni notevoli e, con i suoi switch meccanici durevoli e al cavo intrecciato in tessuto, saprà regalare grosse gioie a tutti gli appassionati per molti anni. Inoltre, l’imput-lag è ridotto all’osso poiché la presa USB, placcata in oro, fornisce una velocità di trasferimento migliore rispetto alle connessioni standard.

Ciò detto, prima di passare alla nostra selezione di prodotti, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa degli articoli in promozione. Infine, vi suggeriamo anche di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!