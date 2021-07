Shin Megami Tensei V: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 12 novembre sbarcherà finalmente su Nintendo Switch un titolo a dir poco attesissimo dai propri fan. Stiamo ovviamente parlando di Shin Megami Tensei V, un’opera che fin da ora si prospetta in grado di tenere alto il nome che porta e regalare ai propri giocatori un’esperienza di primo piano. Un titolo la cui uscita è purtroppo ancora lontana, ma che può fortunatamente fin da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

In Shin Megami Tensei V impersoneremo uno studente che viene improvvisamente trascinato in un’altra dimensione rispetto a quella abituale, dove alla Tokyo che conosceva si sostituisce uno scenario post apocalittico in cui regna il caos e dove angeli e demoni sono impegnati in una perenne battaglia. Un’ambiente parecchio inospitale, dove non sarà per nulla semplice sopravvivere. Un setting, insomma, parecchio intrigante, con Shin Megami Tensei V che si preannuncia fin da ora come un’opera da non perdere per gli amanti dei jrpg.

