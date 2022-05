Aggiornamento 5 maggio 2022: SIFU è finalmente disponibile all’acquisto in versione fisica!

Uno dei titoli più interessanti degli ultimi mesi è senza ombra di dubbio alcuno SIFU. Il gioco sulle arte marziali caratterizzato da un alto livello di sfida ha infatti saputo appassionare sia la critica che i giocatori, meritandosi addirittura un’edizione fisica. Tale edizione è finalmente arrivata sul mercato il 3 maggio ed è acquistabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Come riporta anche la nostra recensione, SIFU è del resto un gran gioco, “un insieme di generi che collimano in un gioco appagante, per certi versi punitivo ma mai scorretto. Una celebrazione dei beat em up, e del cinema di arti marziali, adornata da un comparto artistico peculiare e ispirato che sprigiona stile da ogni suo pixel”. Farlo proprio in versione fisica è quindi cosa buona e giusta, soprattutto approfittando delle migliori offerte disponibili al momento.

SIFU è sbarcato sul mercato fisico con un’edizione chiamata Vengeange Edition, che include, oltre ovviamente al gioco base, anche una Steelbook esclusiva, 3 litografie da collezione, un artbook da 48 pagine con copertina rigida e la colonna sonora in digitale. Un’edizione, insomma, particolarmente ricca e in grado di fare la gioia dei collezionisti, che possono fin da ora bloccarla al miglior prezzo sul mercato.

