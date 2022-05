Se siete alla ricerca di un ottimo titolo action da giocare sulla vostra PS4 o PS5, allora sarete felicissimi di sapere che, su Amazon, è disponibile lo splendido Sifu, recente titolo sviluppato dal team di Sloclap, ad un prezzo scontato ed in edizione “deluxe”.

La Vengeance Edition del gioco, infatti, arrivata da pochissimo sul mercato, è in sconto sul portale al prezzo di 46,99€, contro i 49,99€ del prezzo originale. Uno sconto che potrebbe sembrare insignificante, ma che in realtà riguarda un’edizione del gioco arrivata solo di recente, ed a diversi mesi di distanza dall’uscita originale del gioco.

Approdata da pochissimo sul mercato, Sifu è un titolo action in stile beat ‘em up di stampo roguelike, che vi metterà nei panni di un vendicativo maestro di arti marziali. La particolarità del titolo è che, ad ogni morte, il nostro protagonista invecchierà progressivamente, perdendo in velocità, ma aumentando in forza, permettendo così al giocatore di dover costantemente riadattare il proprio approccio al combattimento.

Il titolo, splendidamente animato e caratterizzato da una direzione artistica di tutto rispetto, è impegnativo e complesso, ed offre al giocatore anche un’ottima interattività con l’ambiente, permettendovi così di lanciare oggetti, approfittare di sporgenze, e di utilizzare la struttura dei ricchi e complessi livelli di gioco per fronteggiare le orde di nemici che vi si pareranno davanti.

Originariamente uscito solo in formato digitale, questa “Vengeance Edition” non solo propone il gioco in un inedito formato fisico, ma è arricchita anche dalla presenza di diversi bonus, come un artbook, una sodtrack digitale ed una serie di 3 splendide litografie, con cui godere ancor meglio l’ottimo lavoro lavoro artistico del team di Sloclap.

Insomma, parliamo di un titolo bellissimo, ampiamente acclamato da pubblico e critica e che, da ora, può essere vostro in una splendida edizione fisica, corredata da una steelbook, ed ancor più ghiotta grazie al piccolo ma apprezzabile sconto!

