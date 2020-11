Singles Day: 22% di sconto su tutto il catalogo Mediaworld!

Dopo le offerte relative al Black Friday, è arrivato il momento di scoprire il Singles Day di Mediaworld, l’iniziativa che riduce i prezzi di buona parte dell’immenso catalogo, tra cui spiccano gli immancabili prodotti tecnologici come smartphone e videocamere, con sconti fino al 22%, validi a questo giro solo per la giornata odierna.

Da non confondere con il solo per oggi, la promozione di Mediaworld dedicata a questo giorno speciale mette quindi a disposizione una quantità di prodotti davvero notevole, ben più del solito rispetto al numero di articoli a cui siamo abituati (che è di per sé già enorme). Tra tutti quelli proposti dalla grande catena di distribuzione, abbiamo deciso di segnalarvi la GoPro Hero 8 Black, la action cam del brand più popolare nel mercato delle videocamere sportive.

Proposta a 316,00€ invece di 429,99€, la GoPro Hero 8 Black è il penultimo modello top di gamma della serie Black e sebbene l’azienda ha da poco presentato la Hero 9, questa rimane ancora oggi una delle migliori action cam che potete acquistare, dal momento che le differenze in termini di qualità video rispetto al nuovo modello non sono così accentuate da rendere il “vecchio” obsoleto, anzi, questa potrebbe essere un’ottima occasione per portarsi a casa la variante precedente ad un prezzo vantaggioso, merito anche della suddetta promozione, che permette di acquistarla a uno dei prezzi più bassi della rete.

Compatta. stabile e accessoriata, questa action cam è adatta a chi è alla ricerca della massima qualità video e della miglior stabilizzazione durante le riprese più entusiasmanti, come ad esempio quelle aree o dal manubrio della propria mountain bike. Ovviamente, il Singles Day contiene numerose altre offerte, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata e vale la pena ricordarvi che quest’ultime scadono tutte alla fine della giornata, motivo per cui vi consigliamo di aggiungere velocemente nel carrello tutti i prodotti di cui avete bisogno, senza però prima invitarvi a seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

