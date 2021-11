Singles Day Carpisa, 15% di sconto con questo coupon

Mentre su Amazon impazzano le numerose offerte dell’iniziativa Early Black Friday, come vi stiamo raccontando sin dalla mattinata, in concomitanza della giornata di oggi, 11 novembre, molti store online hanno deciso di lasciarsi coinvolgere da quella che è una tradizione che, ormai da anni, impazza sul mercato asiatico.

Stiamo ovviamente parlando dei Singles Day: tradizione della scontistica avviata dal popolare shop Alì Baba, e diventata ormai un costume per buona parte del mondo. Un giorno in cui, come avrete capito, diversi shop si stanno spendendo in offerte davvero ottime, come ad esempio quella proposta in queste ore da Carpisa, e valida solo ed esclusivamente per la giornata di oggi!

Di che si tratta? Sostanzialmente della possibilità di utilizzare un apposito coupon (SINGLE15), che vi permetterà di ottenere il 15% di sconto su praticamente qualsiasi prodotto presente sull’e-commerce del brand, permettendovi così di risparmiare non poco e, magari, di acquistare in anticipo qualche ottimo regalo da mettere sotto l’albero di Natale.

Si tratta di una promozione che, a nostro giudizio, è davvero ottima, e che non solo vi permetterà di acquistare prodotti provenienti dalle ultimi collezioni del brand, ma anche di ottenere un extra risparmio su prodotti già scontati, così che possiate acquistare, oltre alle classiche borse, anche articoli come valigie, zaini, trolley e beaty, il tutto a prezzo davvero ribassato!

Non c’è dubbio che si tratti di un’occasione da prendere al volo, anche solo per adoperarsi nell’acquisto di un prodotto utile ma spesso sottovalutato, come ad esempio le ottime e resistenti valigie prodotte dal marchio, presenti anch’esse in una buona varietà, e disponibili sia in colorazioni piatte e sobrie, sia in alcune fantasie decisamente più fresche e giovanili.

Insomma, non avrete che da scegliere e acquistare, tenendo presente, ancora una volta, che questa promozione è vincolata al Singles Day, e dunque è valida solo per la giornata di oggi (23:59 è l’orario di scadenza dell’offerta), e che per usufruire degli sconti offerti, dovrete inserire il coupon SINGLE15 prima di portare a termine il pagamento.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!