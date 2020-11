Singles Day, le migliori offerte da Banggood

Dopo avervi proposto le offerte di GearBest dedicate al Festival dello shopping che si terrà l’11 novembre, non poteva non mancare la risposta di Banggood in merito a quella che sarà senza dubbio un’occasione che vi permetterà di acquistare gadget, smartphone e tanto altro a prezzi mai visti finora. Occasioni che però partono in anticipo, dato che già da questo momento è possibile usufruire di numerosi sconti su moltissimi prodotti.

Il catalogo di Banggood è infinito e ci vorranno ben più dei soliti 5 minuti per valutare tutte le proposte, ma tra le tante vogliamo segnalarvi la smart TV Xiaomi Mi TV 4S nella variante da 43 pollici, dato che viene venduta a soli 273,41€, con la possibilità di risparmiare ulteriormente qualora scegliate la spedizione proveniente dalla Repubblica Ceca. In entrambi i casi, nel giro di una settimana o poco più riceverete a casa un televisore che vanta un rapporto qualità-prezzo tra i migliori che il mercato offre attualmente, dato che la cifra richiesta da questo modello potrebbe tranquillamente essere più alta, visto che parliamo di un televisore di ultima generazione arrivato sul mercato durante l’anno corrente.

Con un design in alluminio e con la possibilità di rimuovere i piedini dalla forma elegante, il Xiaomi Mi TV 4S compete senza troppe difficoltà con i modelli dei brand più popolari, come Samsung e LG, seppur vale la pena sottolineare che il suo pannello non raggiunge la medesima qualità della concorrenza, la quale però viene venduta ad un prezzo decisamente più alto. Differenze che però sono visibili solo ad un occhio attento, quindi si tratta di una smart TV che saprà soddisfare le esigenze di un pubblico molto ampio e che riuscirà, inoltre, a rendere felici il vostro portafoglio, come spesso avviene con i prodotti del noto brand cinese.

