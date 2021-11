Singles Day Timberland: scarpe e abbigliamento con sconti al 22%!

Mentre su Amazon continuano le straordinarie offerte dell’Early Black Friday, altri portali si stanno spendendo oggi in quella che è un’iniziativa molto particolare, per lo più appannaggio del mercato asiatico, sia online che offline.

Parliamo dei Singles Day, giornata di sconti e promozioni importata dalla Cina in buona parte del mondo degli e-commerce, e concomitante proprio con l’11 di novembre (11/11), ovvero oggi. E così, tra i vari store che stanno aderendo a questa giornata di offerte, vi proponiamo ora Timberland che, solo per pochi giorni, vi offrirà la possibilità di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato!

Stiamo parlando di articoli, come le celebri scarpe del brand, ma anche maglioni, jeans e giacche a vento, tutte accomunate dalla stessa percentuale di sconto: il 22%! La quantità dei prodotto è notevole, e della qualità non val manco la pena discuterne, giacché parliamo di uno dei più apprezzati ed amati brand del mondo dell’abbigliamento, almeno sin dall’esordio sul mercato dell’ormai imitatissimo “Yellow Boot”, stivaletto scamosciato nel riconoscibile colore giallo, diventato uno dei simboli del mondo delle calzature.

L’offerta è davvero ottima e, per altro, è già attiva, e lo sarà fino al prossimo 14 novembre, giorno in cui i prezzi torneranno al loro valore originale. Sino ad allora, l’unico fattore di fretta è dato dalle disponibilità, in quanto già dalle prime ore molte taglie a disposizione si sono esaurite, specie quando relative ai prodotti più ambiti.

Il nostro invito, pertanto, è quello di consultare subito la pagina che Timberland ha dedicato alle sue offerte per i Singles Day, così che non corriate nel rischio di vedere i prodotti che più vi piacciono irrimediabilmente esauriti.

Tuttavia, prima di lasciarvi al catalogo Timberland, vi ricordiamo che se siete all'ulteriore ricerca di sconti, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

