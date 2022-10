Estendere il Wi-Fi in tutte le stanze della propria casa è un’esigenza di molte persone, ma non sempre si riesce a trovare una soluzione economica per risolvere questo problema, ed ecco perché potrebbe interessarvi l’offerta che Amazon sta dedicando al sistema Mesh TP-Link Deco M5, proponendo il set da 3 unità a soli 160,00€ invece di 299,99€.

Uno sconto del 47%, tra i più alti per quanto riguarda questo kit, che soddisferà sicuramente le vostre esigenze di copertura della rete internet, portandola anche all’esterno, permettendovi così di connettervi anche dal vostro giardino senza passare alla connessione dati della vostra sim. Le prestazioni di queste 3 unità, infatti, consentono di espandere notevolmente il segnale, consentendovi di beneficiare fino a quanto detto pocanzi.

Affidarsi a un sistema mesh come il TP-Link Deco M5 farà sì che la vostra connessione internet non perda colpi, neanche nei punti in cui il vostro router non riesce ad arrivare, poiché parliamo di soluzioni molto più efficienti rispetto a un classico range extender. A differenze di quest’ultimo, un sistema mesh non crea un nuovo SSID alla vostra connessione, ma utilizzerà quello originale, consentendovi di rimanere collegati sempre sullo stesso network.

Se metterete in funzione tutte le 3 unità, i vostri dispositivi si collegheranno automaticamente a quello che trasmetterà il segnale migliore in un determinato punto della casa, cosicché non dobbiate più verificare qual è il collegamento più stabile ogni volta che volete connettervi a una rete Wi-Fi. Ogni unità di TP-Link Deco M5 copre 150 metri quadri, quindi con questo kit potrete espandere la rete Wi-Fi fino a oltre 400 metri quadri, una soluzione perfetta dunque per le case più grandi o per quelle con più piani.

La configurazione sarà guidata, pertanto vi basterà seguire le indicazioni mostrate dall’app ufficiale che, tra l’altro, vi aiuterà a collocare ogni unità nel punto più adatto, cosicché possiate sfruttare appieno la vostra connessione e le potenzialità di TP-Link Deco M5.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

