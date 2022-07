Amanti dei pirati e dei videogiochi siete pronti? Dopo una lunga, lunghissima attesa il prossimo 8 novembre diventerà finalmente realtà Skull & Bones, con il titolo di Ubisoft che sbarcherà su Xbox Series e PlayStation 5, oltre che ovviamente che su PC. Un’attesa lunga ancora diversi mesi, ma che può fortunatamente essere ingannata prenotando il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Presso alcuni rivenditori, come ad esempio GameStop, prenotando Skull & Bones sarà inoltre possibile ottenere il pacchetto Sua Altezza Marina come bonus preordine, contenente il vestiario Famigerato e i fuochi d’artificio dell’incoronazione. Per chi vuole il massimo, inoltre, è possibile acquistare la Premium Edition di Skull & Bones, contenente oltre al gioco anche la Ballata di Ossa insanguinate, ossia una serie di contenuti estetici, due missioni aggiuntive, colonna sonora e artbook digitali e, infine, un gettone Pass Contrabbando da utilizzare in una stagione del gioco. Non male, vero?

Di seguito potete trovare quelle che sono le migliori offerte sul mercato per Skull & Bones, divise ovviamente per piattaforma, store ed edizione. Allora, siete pronti a salpare per i pericolosi mari del gioco?

