Se cercate una smart TV a prezzo vantaggioso, dotata di tecnologie che garantiscano un’esperienza visiva appagante, allora sappiate che Mediaworld si sta proponendo con un’offerta davvero allettante che, di fatto, vi permetterà di acquistare un’ottima smart TV Samsung ad un prezzo davvero conveniente, praticamente il più basso sul mercato!

Parliamo di un modello appartenente alla gamma Crystal del noto brand, in particolare della versione da 55 pollici dell’ottimo UE55AU7170UXZT, proposto in queste ore a soli 399,00€. Se consideriamo il prezzo di listino di questo televisore, il risparmio ammonta a 300€ netti, che si traducono in uno sconto del 43%.

Pensata per essere una delle migliori proposte di Samsung del 2021, in una fascia di mercato tutto sommato accessibile a chiunque, questa smart TV saprà come lasciarvi avvolgere dalle immagini ad alta risoluzione e dal suono armonizzato. Il pannello è chiaramente ciò che consente a questo prodotto di spiccare su molti competitor, poiché non necessita di calibrazione per essere goduto appieno. Dovrete solo scegliere quale modalità di visione fa più al caso vostro, selezionando una di quelle disponibili nel menù. Tra le varie modalità, ognuna studiata per offrire un tipo di colore e saturazione, è presente anche l’apprezzata Filmmaker Mode, perfetta se si vuole vedere i film nel modo corretto, con ombre e zone luminose sempre equilibrate.

Lato audio, la Samsung UE55AU7170UXZT è capace di adattare il suono in base al tipo di contenuto riprodotto. In sostanza, la smart TV riconosce automaticamente la scena e regola in tempo reale gli altoparlanti in modo che esaltino il parlato o gli effetti sonori. Il tutto diventa ancora più coinvolgente se si abbina una soundbar dello stesso produttore compatibile con la tecnologia Q-Symphony, che fa sì che l’audio della smart TV e della soundbar diventi tutt’uno, assicurando così un suono surround.

Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, visto che non si sa quando potrà durare questa offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!