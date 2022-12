Dicembre non è solamente il mese delle decorazioni luminose, dei regali di Natale e delle cioccolate calde, ma anche degli sconti. Moltissimi store stanno infatti proponendo offerte per farci risparmiare sugli acquisti di fine anno, e tra questi vi è Comet: nel sito migliaia di prodotti sono attualmente disponibili a prezzi ribassati, tra cui questa Smart TV spettacolare!

La Smart TV OLED di LG della Serie CS6 e da 55″ è ora in sconto a 999,00€ invece di 1.699,00€; si tratta di un ribasso del 41%, che vi permetterà di risparmiare ben 700,00€! Inoltre, è possibile pagarla anche in 3 rate da 333,00€ senza interessi con PayPal, e la consegna è prevista prima di Natale!

Che si tratti di un film, del TG della sera o di una partita di calcio, lo spettacolare schermo in 4K della Serie CS6 di LG vi farà godere di un’esperienza di visione straordinaria; i pixel del TV brillano infatti di luce propria, garantendo sempre colori perfetti e, al contempo, neri assoluti, generando così contrasti e profondità senza precedenti. Il nuovissimo sistema Dynamic Tone Mapping Pro elaborerà invece i toni di ogni fotogramma, rendendoli più intensi e accurati al massimo.

La Smart TV presenta l’innovativo processore α9 Gen 5, il più potente fra quelli di LG, che analizzerà le immagini sullo schermo, esaltando gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo per donare ulteriore profondità e nitidezza. Inoltre, lavorerà sempre in sinergia con il sistema audio del televisore, offrendovi così un’esperienza immersiva grazie ai potenti altoparlanti Dolby.

Ovviamente, trattandosi di una Smart TV, non mancano le funzionalità dedicate: avrete a disposizione tutte le app di streaming più famose come Netflix, Disney+ e Prime Video, oltre ai canali LG, che vi garantiranno una scelta ampissima. Ogni sera avrete qualcosa di diverso da guardare e, nel caso in cui voleste cambiare dai soliti film e serie tv, potrete sfruttare il televisore anche per il gaming; il tempo di risposta di appena 0,1ms e le 4 porte HDMI 2.1 vi consentiranno infatti di giocare in 4K, godendo di gamplay fluidi e senza alcun lag.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina di Comet dedicata all’offerta della Smart TV di LG. Il nostro consiglio è quello di approfittare della promozione il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

