Smart TV 4K Samsung da 65″ a meno di 600€ su eBay

Il tempo per ricevere i regali di Natale è ormai scaduto, ma le offerte continuano e tra le più interessanti ci sono sicuramente gli Imperdibili di eBay, l’iniziativa che ogni giorno propone agli utenti una marea di prodotti a prezzi stracciati, tra cui televisori, smartphone e molto altro. Un’ottima occasione, dunque, per terminare l’anno in modo positivo e iniziare il 2021 a testa alta.

A spiccare tra le tante offerte di oggi è la smart TV Samsung UE65TU7170 da 65 pollici, un modello che vi abbiamo già segnalato in tempi recenti, ma che val la pena riportare sotto ai riflettori grazie all’odierna proposta di eBay, grazie al quale potrete acquistare questa ottima smart TV all’invitante prezzo di soli 569,00€ invece degli originali 799,00€. Uno sconto davvero eccellente, specie perché – lo ribadiamo – è davvero difficile potersi accaparrare una smart TV di tale dimensione a meno di 600€, soprattutto se si tratta di un modello realizzato da uno dei migliori brand del mercato.

Samsung, del resto, offre al mercato pannelli con prestazioni all’avanguardia, rendendo molti dei modelli della casa coreana, una scelta ideale per coloro che cercano una qualità video sopraffina, godendo di risoluzione 4K, supporto HDR, compatibilità con assistenti vocali e non per ultimo usufruire delle potenzialità del processore Crystal 4K, che trasforma i contenuti a bassa risoluzione in alta qualità, permettendovi di apprezzare i vostri programmi preferiti come mai prima d’ora.

Se avevate deciso di regalarvi un nuovo televisore per la fine dell’anno ma avevate dei dubbi su quale modello puntare, l’offerta dedicata al Samsung UE65TU7170 elimina ogni incertezza. Detto ciò, il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!