Smart TV 4K Samsung Q60R da 65″ ad un prezzo shock su eBay!

Se siete alla ricerca di un’ottima smart TV ad un prezzo davvero imperdibile, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata all’offerta che eBay sta riservando alla straordinaria smart TV Samsung Q60R serie 6 da 65″, arrivata sul mercato lo scorso anno, ed ancora oggi tra i migliori pannelli QLED proposti dal produttore coreano. Una tv a dir poco fantastica, generalmente venduta ad oltre 1.600€, e oggi in sconto a soli 741,99€, con uno sconto applicato pari al 56%!

Credeteci, si tratta di una di quelle occasioni che non ci si può lasciar sfuggire per nessun motivo, specie perché stiamo parlando di un prodotto con tutti i crismi, distintosi sin dal lancio per i suoi colori intensi e vividi e per l’ampio spettro di tonalità raggiungibili dal suo pannello, che con ben 1 miliardo di colore raggiungibili, rende questa TV un autentico spettacolo per gli occhi.

Dotata di tecnologia Ultra Viewing Angle, che migliora l’angolo di visione da qualunque punto di osservazione, è munita di processore Quantum, originariamente esclusiva dei soli pannelli 8K, e poi arrivato anche sui pannelli 4K a partire proprio dalla linea di Smart TV Samsung Q, grazie al quale è possibile un upscaling preciso che consente di godere appieno del pannello a elevata risoluzione anche con contenuti SD, che rappresentano tutt’oggi una grande percentuale tra tutti quelli disponibili. Insomma, una tv davvero eccezionale che, grazie all’offerta di eeBay, può essere vostra ad un prezzo stracciato. Dunque perché non approfittarne subito? Lo sconto potrebbe ben presto esaurirsi, così come potrebbero rapidamente esaurirsi le scorte dello store, Monclick, che oltre al proprio portale di vendita, già da tempo vende i propri prodotti su eBay con la stessa garanzia di professionalità e di spedizioni rapide e sicure!

>> Clicca qui per acquistare la smart TV Samsung Q60R in sconto! <<

