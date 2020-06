Smart TV 4K Samsung UE65RU8000 da 65″ in sconto del 55% su eBay!

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte della mattinata di Amazon, è arrivato il momento di scoprire quella che è la proposta di eBay, le cui offerte “imperdibili” di oggi ci propongono una vasta scelta nel campo nelle smart Tv, con sconti che, in alcuni casi, superano anche il 50% del prezzo originale! Affari irrinunciabili che, inseriti tra le offerte del giorno, vi concederanno pochissime ore per effettuare l’acquisto a prezzo d’occasione salvo, ovviamente, l’esaurimento delle scorte.

Del resto, è plausibilissimo che per un’offerta come quella relativa la smart TV 4K Samsung UE65RU8000 da 65″ le scorte termino rapidamente. Il motivo è presto detto: uno sconto pari al 55% che porta questo specifico modello dagli originali 1.498,98€ a soli 672,98€! Un taglio di prezzo incredibile, garantito per altro dal venditore, il sempre affidabile Monclick, ormai già da tempo uno dei profili più interessanti della piattaforma di shopping.

Sottile, elegante e dalle caratteristiche tecniche decisamente sopra la media, la smart TV 4K Samsung UE65RU8000 da 65“ è un gioiello di tecnologia e accessibilità, come del resto Samsung ci ha da tempo abituati per i suoi modelli 4K. Grazie alla sua gamma cromatica da circa un miliardo di colori, in grado di restituire immagini chiare, nitide e avvolgenti, la Samsung UE65RU8000 è una smart TV ideale per chiunque sia appassionato di cinema in alta definizione o gaming, potendo offrire un’esperienza visiva al top del mercato, complice anche il sistema HDR Powered by HDR 10+, che amplia l’intervallo tra aree più chiare e aree più scure, così da poter godere al meglio dei dettagli anche in scene particolarmente luminose o buie.

Una Tv eccezionale che, per altro, è solo una delle tante proposte del giorno di eBay che, oltre alle smart TV, ci propone oggi tanta tecnologia a prezzi davvero scontatissimi e che potrete rintracciare non solo grazie alla nostra lista di prodotti consigliati, ma soprattutto grazie alla pagina principale dedicata alle offerte, ricchissima – come sempre – di articoli adatti ad ogni tasca ed esigenza.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!