Smart TV con sconti oltre i 500€ per gli LG Days di Unieuro!

Se siete alla ricerca di un’ottima smart TV ma volete risparmiare qualche soldo, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla nuova proposta Unieuro che, fino al 28 febbraio, vi permetteranno di acquistare un ottimo pannello LG a prezzi scontati, lasciando anche un po’ di spazio a qualche offerta dedicata al settore delle soundbar.

Un’offerta ottima che vi permetterà, ad esempio di acquistare a prezzo scontato l’ottima smart TV LG 65CX6LA da 65″, dotata di un brillante pannello OLED e con risoluzione 4K. Venduta generalmente al prezzo di 2.648,00€, la LG 65CX6LA è oggi in sconto a “soli” 2.099,00€ , un’offerta certamente non per tutti, ma che viene giustificata dall’ottima qualità dei materiali impiegati da LG, nonché dalle capacità tecniche di questo specifico modello che, oltre ad un eccellente pannello OLED, utilizza un sistema di elaborazione delle immagini “flicker free”, che impedisce il fastidioso fenomeno dello sfarfallio che si può avere su di una TV quando ci sono repentini cambi di luminosità nelle immagini. Supportando, inoltre, la tecnologia Dolby Vision IQ, la LG 65CX6LA regola automaticamente luminosità, colore e contrasto a seconda del tipo di contenuto e delle condizioni di luce ambientali sicché, in combutta con il sistema Dolby Atmos, è in regalo di regalare un’esperienza visiva e acustica più che degna di una sala cinematografica!

Equipaggiata con un nuovo e potente processore α9 Gen3 4K, la LG 65CX6LA è anche dotata di una sofisticata IA che elabora e ottimizza automaticamente immagini e audio offrendo un’esperienza estremamente immersiva, nonché di un sistema di riconoscimento vocale che permette un’interazione con la TV semplice e intuitiva, compatibile per altro con diversi dispositivi domotici sicché, grazie alla TV, potrete anche controllare luci, riscaldamento e tante altre apparecchiature smart del vostro ambiente domestico.

Perfetta tanto per la visione di film e serie tv, quanto per il gaming, la LG 65CX6LA è anche una delle pochissime TV del mercato ad offrire compatibilità al sistema NVIDIA G-SYNC, che ottimizza la visione di giochi console e soprattutto PC per offrire all’utente una diminuzione consistente di stutter, lag e flickering, così che l’esperienza di gioco sia perfetta sotto tutti i punti di vista!

Ovviamente la LG 65CX6LA non è l’unico articolo in sconto, ed ecco perché per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di prodotti LG in offerta sullo store Unieuro, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

