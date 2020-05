Smart TV e non solo tra le offerte Solo per oggi di Mediaworld

Con il grande ritorno delle offerte Amazon che ha quasi del tutto calamitato l’attenzione della rete, negli ultimi giorni abbiamo un po’ lasciato da parte quello che è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi mesi di promozioni, ovvero Mediaworld che, grazie ai suoi “Solo per oggi”, ha tenuto banco più che degnamente nonostante il periodo di grande emergenza vissuto dal nostro paese. Dunque, dopo qualche giorno di stand-by, anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata a quelle che sono le proposte in sconto di Mediaworld che, grazie ai suoi Solo per oggi, ci propone un buon numero di offerte dedicate alla casa, con sconti su elettrodomestici di vario genere e, soprattutto, su alcune ottime smart tv. Offerte ottime, come quella relativa l’ottimo televisore 4K, LG 75UM7110PLB con tecnologia ThinQ, in grado di interfacciarsi con molti servizi, fra cui Google Home e Amazon Alexa.

Generalmente venduto al prezzo di ben 1399,00€, la smart TV LG 75UM7110PLB è oggi in sconto sullo store Mediaworld all’incredibile prezzo di soli 849,00€! Un risparmio davvero generoso, per quella che è una TV eccellente dal punto di vista tecnico. Dotata di un ampio e luminoso pannello da ben 75″, la LG 75UM7110PLB è munita di tecnologia Active HDR 4K, che ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi. Il suo processore quad-core è veloce e preciso nell’eliminare le distorsioni, ed il risultato è quello di colori e contrasti sempre più nitidi anche per le immagini in bassa risoluzione, che vengono potenziate naturalmente per la miglior resa possibile.

Insomma, davvero un ottimo articolo che, per altro, è solo uno tra le ottime proposte del giorno Mediaworld. Proposte che, come sempre, abbiamo selezionato per voi stilando una comoda e veloce lista di articoli consigliati all’acquisto anche se, come sempre, il nostro invito è anche quello di consultare la pagina ufficiale dedicata a tutte le proposte “Solo per Oggi”, così da non lasciarvi scappare nessuna delle ottime proposte di articoli in sconto. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

