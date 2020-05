Smart TV fino al 50% di sconto, le offerte di Monclick!

Alessandro Bentivoglio Da evento dal vivo a video evento

Oggi scopriamo in diretta, insieme ad Alessandro Bentivoglio, come utilizzare la tecnologia per trasformare un evento dal vivo in un video evento. Alessandro Bentivoglio, è un imprenditore, Formatore e Consulente di Web e Marketing per Aziende e Startup. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni nei settori del Marketing online e del Web in generale, ed è specializzato nel Funnel Marketing.