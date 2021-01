Smart TV Hisense 43A7100F a meno di 300€ nelle offerte eBay

Le feste natalizie sono ufficialmente terminate, ma le offerte continuano a fare il loro corso, proponendo già in questo inizio 2021 opportunità interessanti. Il merito va a portali come eBay che, con le sue offerte imperdibili, mette a disposizione prodotti tecnologici e non solo con sconti che non hanno problemi a superare, in alcuni casi, anche il 50%, permettendo così agli utenti di risparmiare cifre importanti sui loro acquisti online.

Come sempre, il numero di articoli delle offerte imperdibili è altissimo e tra i tanti abbiamo deciso di segnalarvi la smart TV Hisense 43A7100F da 43 pollici, proposta oggi ad un prezzo veramente interessante e tra i più bassi della rete, visto che scendiamo sotto la soglia dei 300€. Per portarsi a casa un buon televisore con questa diagonale, infatti, occorrono di solito ben più di 300€ (già scontati tra l’altro), ma grazie a eBay avete l’occasione di acquistare un modello di ultima generazione alla modica cifra di 279,00€, con spedizione inclusa ovviamente.

Munita di alcune delle migliori tecnologie esistenti, tra cui HDR e AI Upscaler, la Hisense 43A7100F è senza dubbio una delle migliori scelte che possiate fare, soprattutto se viene proposta a meno di 300€ come in questa occasione, dal momento che il suo pannello con risoluzione 4K riesce a tenere testa alle più blasonate Samsung e LG, offrendo immagini con una qualità tale da non sfigurare in nessuna occasione.

I già citati HDR e AI Upscaler permettono allo schermo di riprodurre immagini chiare e in alta definizione, inclusi tutti quei contenuti o programmi che non godono di per sé di una risoluzione nativa 4K. Vale la pena sottolineare anche il comparto audio di questo televisore, dato che supporta il DTS Studio Sound, che vi permetterà di godere di un audio ottimizzato e un volume coerente in base al contenuto visualizzato, rendendo il tutto decisamente più orecchiabile.

Ribadiamo che le offerte su eBay non mancano, motivo per cui suggeriamo di visitare come sempre la pagina dedicata per scoprirle tutte e magari dare un'occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo selezionato quelle che riteniamo migliori.

