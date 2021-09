Smart TV Hisense 4K da 50” ad un prezzo irripetibile su Unieuro!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali proposte giornaliere dai maggiori portali online, vogliamo focalizzare l’attenzione sulle offerte di Unieuro che, quest’oggi, permette di acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi, come smart TV, notebook, smartphone ed elettrodomestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, il tutto con sconti che possono toccare quota 50%!

Come da tradizione, moltissimi sono gli articoli attualmente promozionati ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di acquistare lo smart TV Hisense 4K da 50”, in particolare il modello A7500F 50A7500F. Generalmente venduto a 629,90€, fino allo scoccare della mezzanotte è acquistabile a 399,90€, grazie ad uno sconto del 36% che ne ha tagliato il prezzo di vendita consigliato di ben 230,00€!

Stiamo parlando di un prodotto che accontenterà tutti gli appassionati, grazie ad un ampio display LED da 50 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD (vale a dire 3840 x 2160 pixel). Inoltre, con la tecnologia “Wide Color Gamut”, questo televisore riproduce immagini chiare e definite nei minimi dettagli per un’esperienza immersiva, sia durante la riproduzione di contenuti televisivi che multimediali.

Tra le sue caratteristiche, troviamo anche il completo supporto al Dolby Vision HDR, una tecnologia ispirata a quella cinematografica, che rende home entertainment più potente ed emozionante, rispetto agli standard dettati dal mercato. Oltre a ciò, questo televisore possiede un’intelligenza artificiale che migliora tutte le immagini e le porta alla risoluzione del 4K, in modo tale da garantire il massimo dei dettagli in tutte le circostanze. Non manca il supporto all’assistente vocale Amazon Alexa, e la piena compatibilità con tutti i servizi di streaming on-demand del momento.

Insomma, un prodotto eccellente ora disponibile ad un super prezzo! Ciò detto, visto il gran numero di articoli promozionati, vi suggeriamo di consultare la pagina dello store, al seguente indirizzo, dove troverete tutte le proposte del portale, cosicché possiate visionarle tutte e scegliere il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze

