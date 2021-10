Smart TV Hisense 4K da 65″ scontata di 300€ su Amazon!

Dopo aver aperto la mattinata proponendovi l’ottimo notebook da gaming MSI GF65 Thin 10UE, veduto ad un prezzo scontatissimo su Amazon, torniamo ora a parlare del portale e delle sue strepitose offerte sui prodotti tech di grande qualità, segnalandovi un taglio di prezzo vertiginoso per la splendida smart TV 4K da 65″ Hisense 65U88GQ, che dagli originali 1.399,00€ è ora in sconto a soli 1.099,00€, in quello che è un risparmio netto di ben 300 euro!

Un affare, per una smart TV di grande formato che, ne siamo certi, saprà coniugare tanto i bisogni di chi cerca un’esperienza cinematografica di alto livello, sia di chi desidera un televisore con un pannello dai colori ricchi e intensi per abbracciare appieno il mondo del gaming su console di nuova generazione.

Il merito è anzitutto del pannello ULED sviluppato da Hisense, pensato per offrire un ridottissimo imput lag e una regolazione in tempo reale delle impostazioni video, grazie al supporto del processore Hi-View Engine di Hisense, che lavora costantemente per ottimizzare ogni aspetto dell’esperienza visiva.

Dalle cornici sottili, che le conferiscono un aspetto elegante, senza tuttavia perdere in solidità strutturale, grazie al telaio in metallo, la Hisense 65U88GQ è inoltre equipaggiata con tecnologia Dolby Vision HDR, che offre una regolazione in tempo reale in base alla luminosità ambientale, con picchi fino a 1000nit a cui, per altro, si unisce anche il supporto della tecnologia Quantum Dot Colour, che bilancia i colori in modo che risultino sempre intensi e realistici a seconda del contenuto, con oltre 1 miliardo di sfumature di colore possibili!

A completare l’esperienza visiva ci sono poi alcuni tocchi di classe tecnologici che operano in favore di immagini perfette sempre e comunque, come il controllo attivo di ogni zona di retroilluminazione, capace di offrire sia dei neri profondi e avvolgenti, che zone di luminosità assoluta.

Stiamo quindi parlando di una smart TV che è stata progettata per essere il punto centrale del vostro intrattenimento, tanto che, oltre a migliorie video e audio in tempo reale (a proposito, la Hisense 65U88GQ gode anche della compatibilità con Dolby Atmos), si aggiungono poi altre chicche come la rilevazione automatica del segnale proveniente dagli eventi sportivi, che regola automaticamente l’uscita video di modo che le immagini siano estremamente fluide e godibili, o la modalità gaming che, allo stesso modo, opera automaticamente per ridurre al minimo la latenza video.

Dettagli che non sono di poco conto per una smart TV moderna e che la Hisense 65U88GQ propone oggi ad un prezzo davvero molto vantaggioso, motivo per cui ve ne suggeriamo l’acquisto, specie considerando che non abbiamo idea di quanti siano i pezzi disponibili e, pertanto, è possibile che la smart TV resti disponibile a questo prezzo per poco, se non pochissimo tempo.

In ogni caso, la Hisense 65U88GQ non è comunque l’unico prodotto in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche a quella che è la pagina Amazon dedicata alle offerte del giorno, così che possiate dare un’occhiata a tutti gli affari che lo shop proporrà di questa giornata.

Infine, qualora foste alla ricerca non solo delle console di nuova generazione, ma anche e soprattutto di tante ottime offerte quotidiane, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!