Smart TV Hisense 70A7100F ad un prezzo incredibile nelle offerte eBay

Come avete potuto notare in queste ultime settimane, in ambito offerte stiamo assistendo alla cosiddetta quiete dopo la tempesta, ma giorno dopo giorno le occasioni iniziano a ritornare alla normalità come è già successo in questo inizio settimana. Diversi e-commerce, infatti, hanno aumentato non solo il numero di opportunità, ma hanno anche fatto in modo che i prezzi fossero talmente bassi da raggiungere nuovi minimi storici. Ovviamente, parte del merito va alle iniziative di portali come eBay, i quali sono diventati ormai già da tempo punti di riferimento per coloro che vogliono risparmiare sui loro acquisti online.

Tantissime le offerte proposte dal portale per la giornata di oggi, anche se la più intrigante è certamente quella relativa alla smart TV Hisense 70A7100F da 70 pollici, proposta all’incredibile prezzo di soli 549,00€! Dunque, dopo la variante da 43 pollici che vi avevamo segnalato qualche giorno fa a meno di 300€, eBay ha messo in campo una nuova offerta dedicata ad una delle smart TV più grandi prodotte da Hisense, offrendovi un risparmio di ben 250€ rispetto agli originali 799,00€,

Un’occasione che, almeno a nostro giudizio, è davvero irrinunciabile per chiunque sia alla ricerca di un pannello di dimensioni generose con cui arricchire il proprio salotto, specie qualora abbiate voglia di allestire un angolo home cinema di tutto rispetto. Grazie alle dimensioni generose del suo pannello da 70 pollici, infatti, la Hisense 70A7100F vi offrirà un’esperienza cinematografica eccellente, complice la risoluzione 4K del pannello che, abbinata al supporto HDR, vi offrirà un’immersione totale nei contenuti a schermo, a prescindere che essi siano film, serie TV o, perché no, videogame di ultima generazione.

Inoltre, nonostante non si parli di sistemi audio multicanali, vale la pena sottolineare la presenza del DTS Virtual: X, che vi offrirà senz’altro un audio avvolgente in grado di mettere in risalto i dialoghi e abbassare il volume delle basse frequenze nel momento del bisogno o viceversa, nonché trasmettervi la sensazione di percepire il suono da svariate angolazioni.

A chiudere in bellezza le caratteristiche di questa smart TV Hisense, ci pensa poi l’esclusiva implementazione per il mercato italiano del pulsante sul telecomando dedicato alla visione dei contenuti di RaiPlay, che vi permetterà di accedere alla piattaforma streaming con un solo click, senza ovviamente dimenticare il supporto anche a Netflix, Prime Video e molti altri. Insomma, un vero concentrato di tecnologia che eBay mette a disposizione ad un prezzo eccezionale e di sicuro tra i più bassi della rete. Detto ciò, ci sono buoni motivi per credere che questa offerta termini in men che non si dica, anche perché il venditore è uno dei più affidabili in circolazione.

