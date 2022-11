Se siete alla ricerca di un televisore di ottima qualità con cui godere dei vostri programmi preferiti o, perché no, per prepararvi come si deve ai Mondiali di Quatar 2022, allora vi suggeriamo caldamente di dare subito un’occhiata a questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare ad un prezzo davvero imperdibile, uno splendido televisore da 55″, 4K e con pannello QLED!

Stiamo parlando della smart TV Hisense 55E78HQ, un modello del 2022 con pannello ampio e di ottima qualità, il cui prezzo originale sarebbe di 649,00€, ma che grazie ad uno sconto del 39%, è oggi disponibile al prezzo più basso di sempre, ovvero appena 399,00€, che per un televisore di queste dimensioni sono davvero pochissimi.

Se si parla di schermi da 55″, specie quando dotati di un pannello di qualità, il prezzo a cui si va incontro è di solito molto più basso, tanto che spesso ci si trova a spendere ben oltre i 1000 euro, anche al netto di sconti e promozioni.

Con questa promo, invece, vi porterete a casa un televisore non solo pregevole, ma anche con una diagonale piuttosto generosa, ad un prezzo persino inferiore ai 400 euro il che, credeteci, è davvero un affare, specie considerando gli ottimi passi in avanti compiuti da Hisense negli ultimi anni, nel proporsi come una alternativa davvero valida a quelli che sono i nomi di riferimento del mercato.

Caratterizzato da un design sottile ed accattivante, questo televisore Hisense 55E78HQ si propone con un pannello 4K con tecnologia Quantum Dot Color, capace di regalare miliardi di sfumature di colore, oltre che un’ottima luminosità ed un eccellente contrasto, con tanto di supporto alla tecnologia Dolby Vision.

Inoltre, grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale integrata, questo televisore effettuerà un efficiente upscale delle immagini a schermo, rendendo più nitide e godibili anche quelle immagini il cui segnale d’origine non si avvicina minimamente allo standard 4K. Una tecnologia comoda e funzionale che, per altro, lavora costantemente anche sulle immagini già in 4K, effettuando correzioni ed aggiustamenti continui, affinché il risultato visivo e acustico sia sempre degno della migliore esperienza possibile.

Smart, e dunque predisposto per l’utilizzo di moltissime app, tra cui tutte le principali applicazioni dedicate allo streaming, questo televisore Hisense è, in sintesi, un affare davvero imperdibile per chiunque sia alla ricerca di una smart TV ricca, funzionale ma dal prezzo decisamente abbordabile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo straordinario televisore ad un prezzo davvero invitante, certamente il più basso mai raggiunto da questo specifico prodotto!

