Chi non vorrebbe essere travolto da una cascata di colori mentre guarda un film? Tra i colori le emozioni si accendono, coinvolgendoci pienamente in ciò che stiamo guardando, ed è per questo che nella scelta di un televisore bisogna sempre puntare su un prodotto che esalti al massimo la qualità delle immagini. Se cercate una TV con una resa dei colori notevole, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi: la smart TV LG NanoCell 4K!

Solo per oggi, infatti, la smart TV LG con tecnologia Nano è in super offerta su Mediaworld ad un prezzo imbattibile: il prezzo di listino di 699,00€ passa a 399,00€, così da riuscire a portarvela a casa con il 42% di sconto!

La tecnologia NanoCell vi regalerà immagini senza paragoni: i colori saranno puri, creando effetti straordinari in Real 4K. Con circa 8 milioni di pixel , le immagini della TV sono visibilmente più nitide e ricche di dettagli rispetto a una TV HD di altro tipo. La tecnologia delle nanoparticelle firmata LG opera con l’obiettivo di filtrare e raffinare i colori , rimuovendone le impurità dalla lunghezza delle onde RGB. Il vostro schermo sarà quindi dominato solo da colori precisi e definiti , per immagini ricche di vivacità e realismo.

Grazie anche all’HDR 10 Pro, questa smart TV gestirà al meglio informazioni come saturazione e luminosità dei colori del segnale di origine, per riprodurli nel modo più fedele in base alla luminosità di picco del televisore stesso. Godetevi il pieno divertimento durante le vostre sessioni di gioco: con la tecnologia di cloud gaming e la regolazione automatica delle immagini in alta qualità vivrete un’esperienza di gioco unica ed entusiasmante. Inoltre se possedete una Xbox, grazie alla partnership di LG con Xbox vivrete le avventure dei vostri giochi al massimo, grazie alla qualità sorprendente delle immagini e tempi di risposta ultrarapidi!

Per concludere, non vi mancheranno di certo praticità e comodità durante il suo utilizzo: con Google Assistant e Amazon Alexa integrati, potrete controllare la vostro TV LG NanoCell con la voce e accedere al mondo dell’entertainment in maniera rapida e immediata. La presenza di una schermata home semplificata e personalizzata, inoltre, vi mostrerà suggerimenti pensati ad hoc per i vostri contenuti, offrendo un accesso semplificato ai contenuti che preferite e agevolandovi la gestione di tutti i dispositivi grazie al collegamento in un unico posto.