Se siete intenzionati ad acquistare un’ottima smart TV a un prezzo conveniente, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta sul fantastico modello LG LED 4K da 50″, disponibile su eBay solo per poco tempo. Al momento, potrete portare a casa questa smart TV a soli 349,90€ invece di 449,00€, un prezzo più che conveniente per un dispositivo che vi garantisce Real 4K, realismo delle immagini e colori brillanti.

Una promozione da non farsi scappare, dato che si tratta di una smart TV a marchio LG dall’ottima risoluzione UHD. Dunque, dato che stiamo parlando di un prodotto valido a un prezzo davvero molto conveniente, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che il prezzo salga nuovamente!

Questa smart TV LG gode di un ottimo pannello LED da 50″ e un processore Quando Core 4K, l’ideale per assicurarvi delle visioni di alta qualità con colori sempre vividi e super definiti. Non meno importante, il prodotto sfrutta anche l’Active HDR che vi permette di vedere i vostri film preferiti con la stessa qualità dell’originale grazie ai multi formati HDR, inclusi l’HDR10 e l’HLG. Rimanendo sempre in ambito video, non va sottovalutata anche l’ottima feature AI Brightness che sfrutta un apposito sensore della smart TV per misurare la luce ambientale circostante e ottimizzare la luminosità del vostro schermo, migliorandone contrasto e luci in totale autonomia. Ma non è finita qui, in quanto il modello è ideato per assicurarvi il massimo della qualità anche quando le immagini sullo schermo non hanno una risoluzione ottimale. La smart TV LG, infatti, si occupa di queste immagini analizzandole e ottimizzandole in autonomia, in modo tale da raggiungere una qualità maggiore.

Le funzioni aggiuntive sono molte, tra cui la validissima Filmmaker Mode, grazie alla quale potrete vivere un’esperienza cinematografica immersiva e realistica, direttamente a casa vostra. Di cosa si occupa questa funzione? Disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, le tinte presenti nell’immagine e i frame rate originali in modo tale da mostrarvi le pellicole o le serie tv che state vedendo con il massimo dell’accuratezza rispetto all’idea originale.

Da non sottovalutare anche l’ottimo comparto audio: l’AI Sound di cui è dotato il TV LG si basa su oltre 17 milioni di dati sonori, riuscendo a identificare voci, effetti e frequenze in modo tale da migliorare la vostra esperienza in base all’audio riprodotto. In più, potrete utilizzare la funzione Bluetooth Surround Ready che vi permette di collegare facilmente le vostre casse Bluetooth per una vera esperienza audio senza fili. Ci teniamo a ricordarvi che, solo per il momento, è scontata a meno di 400€.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

