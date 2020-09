Smart TV LG da 55 e 65 pollici in offerta imperdibile su eBay!

Entrambi i modelli in promozione hanno un design minimalista che si adatta alla perfezione alla maggior parte degli ambienti, con linee eleganti e sofisticate, mantenendo la gestione dei cavi sempre ben organizzata anche quando appese al muro. In questi nuovi televisori LG è poi presente un‘intelligenza artificiale compatibile con Google Assistant e con Alexa, in grado di soddisfare curiosità, consigli ed arrivando persino a controllare gli altri dispositivi smart della casa.

In particolare con il televisore LG OLED 65B9EU, ed i suoi 65″ pollici sarete in grado di trasformare il vostro salotto in una vera sala cinematografica, grazie ai suoi sistemi Dolby Vision e Dolby Atmos, in grado di ottimizzare i suoni e le voci in base alle circostanze. Al suo interno troviamo il processore α7 di 2° generazione, potenziato con l’algoritmo Deep Learning, che adesso è in grado di riprodurre immagini ricche di dettagli, di donare una maggiore intensità ai colori e profondità ad ogni scena, grazie agli oltre 8 milioni di pixel auto illuminanti in grado di riprodurre persino il Nero Perfetto.

Inoltre il 4K Cinema di LG è in grado di supportare la maggior parte dei formati HDR come Advanced o HDR10 Pro arrivando ad ottenere un tempo di risposta di 1ms, con immagini incredibilmente fluide. Una volta spento il televisore LG OLED 65B9EU, è possibile attivare la modalità Gallery che permette di immergersi completamente in foto emozionanti scattate da tutto il mondo, con la possibilità di inserire dell’avvolgente musica di sottofondo.