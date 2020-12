Smart Tv LG da 75″ con il 50% di sconto nelle offerte del giorno eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte Amazon di oggi, è ora arrivato il momento di dare un’occhiata anche alle occasioni Imperdibili di eBay che, come da quotidiana abitudine, includono una vasta gamma di prodotti tra cui smartphone, smart TV, elettrodomestici, attrezzi sportivi e persino cesti natalizi, con sconti che arrivano anche oltre il 70%. Un’offerta di certo molto varia che potrà di certo ispirarvi per ottime idee regalo per Natale, sicché vi suggeriamo di approfittatene subito, prima che i tempi di consegna si possano dilatarsi fino a dopo le feste!

sconto del 50% sul suo prezzo di listino, ossia a 779,99€. Dotato di una cornice sottile ma allo stesso tempo dalle linee moderne ed eleganti, 75 pollici ed è in grado di esaltare al massimo le immagini che siano film, sport o videogiochi, con gli incredibili dettagli della qualità 4K. Il potente processore Quad Core 4K al suo interno infatti elimina la rumorosità dei video e crea colori più vividi ottimizzandone i contrasti, oltre ad avere la funzione di potenziare le immagini a bassa risoluzione portandole quanto possibile alla qualità 4K, ed inoltre supporta i formati come HDR 10 Pro e HLG Pro. Fra queste promozioni risalta maggiormente quella che riguarda il televisore smart LG 75UN70706LD che può esser acquistato con unosul suo prezzo di listino, ossia a 779,99€. Dotato di una cornice sottile ma allo stesso tempo dalleed LG 75UN70706LD con i suoied è in grado di esaltare al massimo le immagini che siano film, sport o videogiochi, con gli incredibili dettagli della. Il potente processoreal suo interno infatti elimina la rumorosità dei video e creaottimizzandone i contrasti, oltre ad avere la funzione dia bassa risoluzione portandole quanto possibile alla qualità, ed inoltre supporta i formati come

ampio angolo di visione, molteplici canali audio virtuali che creano un’esperienza di suono ancora più coinvolgente. hub principale di tutti i servizi che grazie alla speciale intelligenza artificiale ThinQ è in grado di controllare tutti i dispositivi smart di casa con un semplice comando vocale e che supporta app esterne come Netflix, Apple TV, Disney+ e persino LG Channels. Grazie al suo LG 75UN70706LD può esser visto da qualsiasi posizione di un ambiente per usufruirne al massimo della qualità delle immagini e dei suoni, grazie aiche creano un’esperienza di suono ancora più coinvolgente. LG 75UN70706LD è un televisore smart in grado di diventare l’di tutti i servizi che grazie alla specialeè in grado di controllare tutti i dispositivi smart di casa con un semplice comando vocale e che supporta app esterne come Netflix, Apple TV, Disney+ e persino

Insomma, LG 75UN70706LD è un gran televisore che a questo prezzo si conferma una vera occasione da non perdere, ma fra le offerte Imperdibili di eBay ci sono ancora tanti altri prodotti, e perciò il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!