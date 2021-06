Smart TV LG OLED 4K da 48″ in sconto di oltre 400€ da Mediaworld!

Il conto alla rovescia per il Prime Day sta quasi per scadere, ma ci teniamo a segnalarvi che le offerte del Solo per Oggi di Mediaworld si stanno facendo sempre più ricche e interessanti, con il portale che propone a prezzi scontati anche una serie di prodotti che solitamente non considerava, mettendovi di fronte una selezione di articoli degna di nota, tra cui non mancano ottime occasioni su prodotti come smart tv, dispositivi di personal computer ed elettrodomestici, che vi permetteranno di risparmiare cifre importanti su molteplici articoli ancor prima che inizi il Prime Day.

Premesso ciò, una delle offerte odierne che riteniamo meriti una menzione speciale è quella relativa alla smart TV LG OLED 48C15LA da 48 pollici, ossia il modello OLED di ultima generazione di LG, dal momento che viene scontata di ben 420,00€, permettendovi di acquistarla a 1.279,00€ invece di 1.699,00€! Un risparmio incredibile, specie se teniamo in considerazione che si tratta di una smart tv arrivata da poco sul mercato, nonché di una delle migliori in assoluto, con caratteristiche tecniche che vi permetteranno di collegarla alle vostre console di ultima generazione e sfruttarne tutto il potenziale, tra cui frequenze di aggiornamento che superano la soglia dei 100Hz.

Oltre alla fluidità, i punti di forza di LG 48C15LA si trovano nella qualità dell’immagine la quale, come saprete, gode di neri assoluti e contrasti ai vertici della categoria grazie alla tecnologia OLED, integrata in un pannello sottilissimo in grado di conferire al televisore un design elegante e per certi versi unico, merito di una base d’appoggio molto particolare. Inoltre, il nuovo modello è dotato di webOS 6.0, l’ultimo sistema operativo di LG, che presenta alcune nuove funzioni che torneranno utili a coloro che preferiscono avere e accedere ai contenuti preferiti in una manciata di secondi, ponendo inoltre maggiore attenzione sui contenuti suggeriti.

Ovviamente tale offerta, così come tutte le altre che andremo a riportare in calce, scadrà molto probabilmente a fine giornata, motivo per cui consigliamo di mettere subito le mani nel portafoglio, budget permettendo, e non perdervi questa occasione. Come saprete, ad oggi una smart tv OLED tende a costare ben oltre i 1.000€, quindi riuscire a portarsi a casa un modello come la LG OLED 48C15LA, che ha già ricevuto alcuni dei riconoscimenti più importanti come il CES Innovation Awards 2021, significa fare un ottimo affare.

Insomma, Mediaworld sta dimostrando che si possono fare ottimi acquisti senza la necessità di attendere il Prime Day e lo testimoniano le tantissime offerte presenti sulla pagina dedicata che consigliamo caldamente di visitare. Infine, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

