Smart TV LG OLED a meno di 1000€ anche su Unieuro

Per quanto concerne le offerte, quella attuale è senza dubbio la miglior settimana di agosto e il merito va ovviamente alla Amazon Gaming Week. Tuttavia, gli altri portali non restano a guardare e propongono tornate di offerte che fanno in modo che Amazon non debba essere per forza il punto di riferimento per i vostri acquisti online. Ed ecco quindi che vi segnaliamo gli sconti odierni di Unieuro, il quale propone una serie di piccoli e grandi elettrodomestici, oltre a svariati prodotti tech, a prezzi stracciati.

Una delle offerte più rilevanti è sicuramente quella relativa alla smart tv LG OLED 55A16LA, che il portale propone, probabilmente per la prima volta, a meno di 1.000€. Come saprete, riuscire a trovare un televisore OLED sotto la soglia dei 1.000€ è molto raro, soprattutto se si tratta di un modello rilasciato nel 2021, come è il caso della LG OLED 55A16LA. Se consideriamo la tecnologia OLED, il prezzo di questo televisore è davvero ottimo, anche perché si tratta del modello da 55 pollici e non del meno caro da 48 pollici.

Come saprete, i televisori OLED vengono prodotti dai migliori costruttori e i modelli sono diversi, ma l‘LG OLED 55A16LA è quello che riscuote il maggior successo, grazie ad un prezzo molto competitivo ma che non influisce sulla qualità del pannello. Quest’ultimo, infatti, garantisce neri assoluti e un rapporto di contrasto ai vertici della categoria che, abbinati alla risoluzione 4K, vi permetteranno di guardare serie tv, film e programmi televisivi come mai prima d’ora.

Il pannello ad alta definizione e l’ottimo rapporto qualità/prezzo della LG OLED 55A16LA non sono gli unici fattori che spingono tantissimi acquirenti a scegliere la soluzione LG, dato che si tratta di una delle poche smart tv utilizzabili anche nel gaming. Le porte HDMI 2.1, infatti, vi permetteranno di sfruttare le alte frequenze di aggiornamento del pannello. Se avete quindi una console di ultima generazione o magari un PC da gaming, con la LG OLED 55A16LA otterrete una delle migliori esperienze videoludiche. L’intrattenimento inoltre sarà ai massimi livelli grazie anche al supporto Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, che vi permetteranno rispettivamente di regolare le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e riprodurre un audio surround.

