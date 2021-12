Smart TV LG OLED da 55″ ad un prezzo assurdo su eBay! Risparmi 700 euro!

Con il Natale ormai alle porte, sono moltissimi gli store che si stanno scapicollando nel tentativo di catturare la nostra attenzione, complice il tradizionale periodo dei regali che, superato l’8 dicembre, è ufficialmente entrato nel vivo!

Diverse sono le possibilità d’acquisto, con tutti i principali store intenti in una battaglia all’ultimo sconto ma, se volete il nostro parere, pochissimi stanno facendo meglio di eBay che, grazie alle sue offerte di Natale, sta proponendo in sconto non solo gli elettrodomestici e l’oggettistica più comune, ma anche prodotti di altissimo livello il cui prezzo, come scoprirete, è piacevolmente ribassato.

L’esempio del giorno? La splendida smart TV 4K OLED LG 55A16LA da 55″, il cui prezzo è stato decurtato addirittura di 700€! Un affare davvero imperdibile, giacché potrete acquistare questa splendida smart Tv al prezzo di appena 899,00€, contro gli originali 1.599,00€!

E badate, parliamo davvero di un televisore di pregio e con pannello OLED che, di per sé, varrebbe quanto meno una sbirciatina alla pagina d’acquisto. Acquistare un pannello OLED al di sotto dei 1000 euro, infatti, è una rarità, e se a questo aggiungete anche l’ottimo comparto tecnico della LG OLED55A16LA, troverete che lo sconto proposto da eBay è più invitante che mai.

In grado di offrire colori vividi e realistici, grazie anche al suo ottimo livello di contrasto, la LG OLED55A16LA è una smart TV eccezionale dal punto di vista visivo, perfetta per offrire un’esperienza cinematografica e di gaming di altissimo livello, complice anche l’ottimo supporto Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, in grado di garantire non solo una visione dal sapore cinematografico, ma anche un’acustica d’impatto, grazie all’effetto surround dell’audio.

Insomma, parliamo di una smart TV con tutti i crismi, approdata sul mercato da poco meno di un anno, ed ancora validissima, anche al netto di una concorrenza ormai agguerritissima. Un vero e proprio affare che, ovviamente, è solo uno degli ottimi acquisti a prezzo scontato proposti dalle Offerte di Natale eBay, la cui proposta può essere consultata nella sua interezza tramite l’apposita pagina dedicata.

