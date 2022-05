Se siete appassionati di gaming e state cercando una smart TV che vi permetta di godere delle console di nuova generazione senza scendere ad alcun compromesso, allora l’offerta che vi propone oggi Amazon è da non farsi scappare, perché vi permetterà di acquistare l‘LG OLED evo C24 da 65” ricevendo in regalo una fiammante Xbox Series S!

Parliamo di un modello tra i top di gamma di LG, equipaggiato con il nuovo pannello OLED evo e dotato di tutte le più recenti tecnologie audio/video, che in questa occasione può essere vostro in una vendita abbinata da 2.999,00€ che vi permetterà di risparmiare ben 299,00€ sull’acquisto di TV e console.

Non è un caso che LG OLED evo C24 65” venga proposto insieme a Xbox Series S, perché si tratta di una smart TV dalle eccezionali qualità per tutti coloro che amano videogiochi e vogliono investire su una postazione gaming che offra il massimo oggi come in futuro, senza doversi preoccupare di scendere a compromessi di risoluzioni o frequenze video. Questa TV da 65″ con pannello OLED di seconda generazione, porta infatti in dotazione ben 4 porte HDMI 2.1 capaci di veicolare risoluzioni 4K a 120Hz, ed è compatibile le con tecnologie di controllo della stabilità d’immagine come VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, che rendono ogni scena fluida all’occhio, e garantiscono tempi di risposta di 0,1ms anche nei momenti più caotici.

LG OLED evo C24 65′ mostra i muscoli anche fuori dal gioco, grazie al lavoro del nuovo processore α9 Gen 5, il più potente mai realizzato da LG, che lavora sinergicamente con tutte le componenti della TV per offrire prestazioni eccezionali. Grazie alla sua intelligenza artificiale progressiva, è infatti in grado di analizzare ogni immagine e rielaborarla nel modo migliore per l’occhio umano, esaltando gli oggetti in primo piano e offrendo colori vivaci e realistici, che brillano sul pannello OLED evo in grado di offrire una luminosità superiore del 20% rispetto agli OLED di prima generazione. Anche l’audio viene esaltato dal processore α9, che oltre ad adattare il suono a seconda del tipo di contenuti mostrati, è capace di trasformare i 2 canali stereo in un surround virtuale da 7.1.2 canali, offrendo scene più coinvolgenti e avvolgenti.

Nel complesso LG OLED evo C24 è un prodotto dalle qualità indiscutibili, che si presenta sul mercato come nuovo modello di una serie di grande successo come è stata la C1, diventato punto di riferimento per i videogiocatori e gli appassionati di nuove tecnologie. Con l’offerta di oggi, potrete quindi entrare nel mondo del gaming ad altissime prestazioni senza incertezze, sapendo di poter ottenere il meglio da ogni dispositivo che utilizzerete.

