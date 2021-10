Smart TV LG OLED sfonda la soglia dei 1000€ su Mediaworld

Se siete soliti acquistare solo quando ci sono offerte degne di nota, come è giusto che sia, vi informiamo che su Mediaworld troverete anche oggi fantastiche occasioni, ma solo per un tempo limitato, come ormai ci ha insegnato la nota iniziativa del portale soprannominata Solo per Oggi.

Questa iniziativa, inoltre, è solita proporre elettrodomestici a 360 gradi e tra i più interessanti di oggi vi segnaliamo la smart TV LG OLED55A16LA da 55 pollici, non certo una new entry per quanto concerne la scontistica online, ma probabilmente lo è per Mediaworld, dato che forse è la prima volta che il noto e-commerce propone il modello OLED di LG, in particolare quello da 55 pollici, sotto la soglia dei 1.000€.

Come saprete, nonostante i prezzi delle TV OLED siano diminuiti nel corso degli anni, oggi è ancora difficile e raro riuscire ad acquistare un buon OLED a meno di 1.000€, motivo per cui chiunque intenda sostituire il proprio televisore non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa opportunità, la quale, ribadiamo, sarà valida fino allo scoccare della mezzanotte, quando poi lo sconto di ben 600€ diminuirà, se non azzerarsi del tutto.

Oltre a risparmiare cifre sostanziose, vi informiamo e ricordiamo che la LG OLED55A16LA è probabilmente la miglior smart TV OLED in questa fascia di prezzo, con un pannello in grado di assicurare rapporti di contrasto elevatissimi, colori accesi e gli immancabili neri assoluti che, come saprete, sono la caratteristica principale di un pannello OLED, che li pone ai vertici della categoria. Un televisore che, grazie alle sue qualità, potrete usare sia per godervi film e serie TV, sia i videogiochi.

Ottimo quindi per coloro che hanno acquistato una delle console di ultima generazione, ma anche per chi possiede un PC da gaming da svariate migliaia di euro, i quali potranno beneficiare del supporto Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, che vi permetteranno rispettivamente di regolare le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e riprodurre un audio surround.

Ciò detto, la LG OLED55A16LA non è l’unico articolo disponibile nel Solo per Oggi di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposta pagina del portale per visionare tutte le proposte. Infine, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

